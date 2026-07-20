Tim SAR Gabungan Kembali Temukan 2 Korban Selamat Tragedi Tenggelamnya KM Nurul Salsa

Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban selamat tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di Perairan Selayar, Sulsel. (Basarnas)
JawaPos.com - Harapan terus muncul pasca tenggelamnya KM Nurul Salsa di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (15/7).
Tim SAR Gabungan kembali menemukan 2 korban selamat pada Minggu (20/7). Kedua korban selamat setelah berhari-hari terdampar di pulau sekitar lokasi tenggelamya kapal.
Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Kelas A Makassar Andi Sultan menyampaikan bahwa 2 korban selamat atas bana Nurmiati dan Jasmal.
Keduanya ditemukan selamat setelah terdampar di Pulau Balaloho. Awak kapal KM Baria 05 yang kali pertama menemukan mereka berdua.
Baca Juga:Berhari-hari Terombang-ambing di Laut, 5 Korban Tenggelamnya KM Nurul Salsa Ditemukan Selamat
”Kedua korban dievakuasi oleh KRI Marlin-877 untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” kata Andi dikutip pada Senin pagi (20/7).
Dari Pulau Balaloho, kedua korban selamat dibawa ke Pelabuhan Benteng, Kepulauan Selayar.
Menurut Andi, keberhasilan Tim SAR Gabungan tersebut merupakan hasil dari upaya pencarian yang terus dilakukan secara intensif oleh seluruh unsur SAR.
”Alhamdulillah, pada hari kelima operasi SAR kembali ditemukan 2 korban dalam keadaan selamat di Pulau Balaloho. Korban ditemukan oleh KM Bari Baria 05 dan dievakuasi menuju Pelabuhan Benteng oleh KRI Marlim-877,” terang dia.
Andi memastikan, pihaknya akan terus mengoptimalkan seluruh unsur dan alat-peralatan yang terlibat dalam operasi SAR tersebut.
Baca Juga:Jumlah Total Penumpang KM Nurul Salsa saat Tenggelam di Selayar 78 Orang, 25 Korban Belum Ditemukan
Mengingat masih ada belasan korban hilang yang belum ditemukan. Mereka berharap para korban segera ditemukan dalam keadaan selamat.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force