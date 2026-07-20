Tim SAR Gabungan Kembali Temukan 2 Korban Selamat Tragedi Tenggelamnya KM Nurul Salsa

JawaPos.com - Harapan terus muncul pasca tenggelamnya KM Nurul Salsa di Perairan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Rabu (15/7).

Tim SAR Gabungan kembali menemukan 2 korban selamat pada Minggu (20/7). Kedua korban selamat setelah berhari-hari terdampar di pulau sekitar lokasi tenggelamya kapal.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Kelas A Makassar Andi Sultan menyampaikan bahwa 2 korban selamat atas bana Nurmiati dan Jasmal.

Keduanya ditemukan selamat setelah terdampar di Pulau Balaloho. Awak kapal KM Baria 05 yang kali pertama menemukan mereka berdua.

”Kedua korban dievakuasi oleh KRI Marlin-877 untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” kata Andi dikutip pada Senin pagi (20/7).

Dari Pulau Balaloho, kedua korban selamat dibawa ke Pelabuhan Benteng, Kepulauan Selayar.

Menurut Andi, keberhasilan Tim SAR Gabungan tersebut merupakan hasil dari upaya pencarian yang terus dilakukan secara intensif oleh seluruh unsur SAR.

”Alhamdulillah, pada hari kelima operasi SAR kembali ditemukan 2 korban dalam keadaan selamat di Pulau Balaloho. Korban ditemukan oleh KM Bari Baria 05 dan dievakuasi menuju Pelabuhan Benteng oleh KRI Marlim-877,” terang dia.

Andi memastikan, pihaknya akan terus mengoptimalkan seluruh unsur dan alat-peralatan yang terlibat dalam operasi SAR tersebut.