Dibuka hingga Agustus 2026, Program Go Healthy with Taiwan Tawarkan Mentorship Global

JawaPos.com – Kampanye Go Healthy with Taiwan 2026 menghadirkan program baru bertajuk Top 20 Mentorship Program. Program tersebut dirancang untuk membantu para inovator mengembangkan ide di bidang kesehatan menjadi solusi yang siap diterapkan dan dikomersialisasikan.

Program yang diselenggarakan oleh International Trade Administration (TITA), Ministry of Economic Affairs Taiwan, dan diimplementasikan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ini terbuka bagi startup, peneliti, institusi, organisasi, hingga inovator dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Mengusung tema "Designing Healthier Futures Together", peserta didorong memanfaatkan teknologi, produk, dan model bisnis Taiwan untuk menciptakan solusi di bidang kesehatan. Fokus inovasi meliputi smart healthcare, alat kesehatan, teknologi olahraga, healthy ageing, hingga wellness.

Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, 20 finalis terbaik akan mendapatkan pendampingan langsung dari para pakar industri. Melalui program mentoring tersebut, peserta akan dibantu menyempurnakan model bisnis, memvalidasi peluang pasar, mempercepat proses komersialisasi, sekaligus membangun kolaborasi internasional.

Program mentoring itu hadir setelah penyelenggaraan perdana Go Healthy with Taiwan mencatat antusiasme tinggi. Dari target awal 100 proposal, kompetisi berhasil menghimpun 638 proposal dari 55 negara.

Sejumlah inovasi hasil program sebelumnya kini mulai diterapkan di berbagai negara. Di Ukraina, tim pemenang memanfaatkan peralatan medis asal Taiwan di sejumlah fasilitas kesehatan. Dana penghargaan yang diterima bahkan diinvestasikan kembali untuk memperluas pengadaan alat kesehatan dan mendukung rumah sakit setempat.

Kolaborasi internasional juga terjalin melalui perusahaan asal Swiss, Perovskia, yang bekerja sama dengan Everlight Chemical dari Taiwan. Riset kedua pihak berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah Nature, sementara produksi percontohan dijadwalkan dimulai pada 2026.

Di Amerika Serikat, Ideas Lab berkolaborasi dengan Taiwan Institute of Sports Science (TISS) mengembangkan teknologi analisis gerak berbasis kecerdasan buatan (AI). Teknologi tersebut memungkinkan analisis performa atlet secara lebih presisi dan memperluas akses terhadap metode pelatihan olahraga berstandar profesional.

Menurut penyelenggara, perkembangan AI, digital health, layanan kesehatan preventif, serta teknologi yang mendukung peningkatan kualitas hidup menjadi pendorong transformasi sektor kesehatan global. Taiwan dinilai memiliki keunggulan dalam integrasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem digital yang dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan di pasar internasional.