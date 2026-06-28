Tokoh Muda Dorong Muktamar Ke-35 NU Lahirkan Sosok Pemersatu yang Akhiri Konflik PBNU

JawaPos.com - Ajang Muktamar Ke-35 NU didorong untuk melahirkan kepemimpinan baru yang mampu merangkul seluruh elemen nahdliyin. Sekaligus mengakhiri konflik berkepanjangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

dorongan itu disampaikan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), Khalilur Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur kepada wartawan, Minggu (28/6).

Menurut dia, NU membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjaga persatuan dan menghadirkan keteduhan di tengah dinamika organisasi.

"NU membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan, bukan menambah fragmentasi. NU memerlukan figur yang teduh, sederhana, dan mampu menjadi perekat seluruh unsur jam'iyah," kata Gus Lilur kepada wartawan, Minggu (28/6).

Ia menilai, Sepanjang sejarah, NU telah melahirkan sejumlah Rais Aam yang menjadi teladan karena kepemimpinannya. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz.

Kedua tokoh tersebut dikenang bukan hanya karena keluasan ilmu, tetapi juga kesederhanaan, keteduhan sikap, serta kemampuannya menjaga persatuan di lingkungan NU.

"Kepemimpinan seperti itulah yang hari ini dibutuhkan NU," ucapnya.

Muktamar Ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026. Agenda tersebut telah ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Menurut Gus Lilur, banyak warga nahdliyin merasa prihatin terhadap konflik yang masih berlangsung di internal PBNU.