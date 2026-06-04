Curhat Tak Ada Ruangan saat Hari Pertama Kerja, Waka BGN Agustina Arumsari: Masih Disegel 

JawaPos.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengaku, dirinya belum melihat bahkan merasakan kerja di ruangan pimpinan BGN usai dirinya ditunjuk menjabat sebagai wakil kepala pada Rabu, (3/6/2026).

Agustina mengatakan, saat ini ruangan yang dikhususkan untuk dirinya masih disegel usai adanya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin.

Hal tersebut disampaikan Agustina usai dirinya ditanya wartawan terkait upaya yang akan dilakukan dalam melakukan perbaikan di BGN.

"Mungkin saya mohon maaf saya belum bisa menjawab terlalu jauh karena Bu Nani kan sudah lebih dahulu di sini ya, kalau saya ini benar-benar baru hari pertama, juga baru," kata Agustina saat jumpa pers perdana di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6).

Dengan penuh senyum, Agustina menyatakan kalau dirinya sendiri belum mendapatkan ruang kerja di kantor.

"Saya juga belum dapat ruangan Mas, jadi karena ruangannya masih disegel. Jadi belum bisa mungkin mohon maaf," kata dia.

Ia memastikan, dirinya telah menerima segala masukan atau rekomendasi dari berbagai pihak terkait tata kelola MBG ke depannya.

"Maka pasti nanti akan kita sesuaikan-sesuaikan dengan kondisi-kondisi. Ada dari KPK, mungkin ada beberapa pihak juga yang sudah memberikan rekomendasi. Hal-hal yang baik dan sesuai pasti nanti akan kita laksanakan," kata Agustina.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki tata kelola anggaran sehingga tidak terjadi kebocoran.