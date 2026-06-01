Jamaah Haji Indonesia Mulai Pulang ke Tanah Air, Diawali Embarkasi Batam

JawaPos.com - Kelompok terbang (Kloter) pertama Embarkasi Batam (BTH-1) secara resmi mengawali fase pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang pertama menuju Tanah Air.

Sebanyak 445 haji yang tergabung dalam Kloter BTH-1 diberangkatkan dari pemondokan di Makkah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Minggu (31/5) malam Waktu Arab Saudi (WAS). Mereka dijadwalkan lepas landas pada Senin (1/6) pukul 03.00 WAS.

Prosesi pelepasan jamaah haji dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho didampingi Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Ihsan Faisal.

"Alhamdulillah tadi kita perhatikan, kita lihat para jamaah merasa bangga, senang, sehat-sehat, dan tentu semuanya sudah kangen Tanah Air, kangen keluarga, kangen rumah," ujar Ihsan usai melepas kepulangan jamaah haji di Hotel Safa Almurjan, Makkah, Minggu (31/5).

Ihsan memaparkan bahwa proses pemulangan gelombang pertama tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Pada fase ini, terdapat 17 kloter dengan total jamaah haji mencapai 6.798 orang yang akan diterbangkan ke Indonesia.

Sementara itu, berdasar Rencana Perjalanan Haji (RPH) 2026, jamaah haji yang masuk dalam gelombang kedua baru akan memulai proses pemulangan pada 16 Juni hingga 30 Juni 2026 dari Madinah. Rencananya, mereka akan diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah terlebih dahulu pada 7 Juni 2026.

Di Kota Nabawi tersebut, para jamaah haji gelombang kedua akan menetap selama kurang lebih sembilan hari sebelum akhirnya diterbangkan ke Indonesia. Ihsan mengimbau agar jamaah haji gelombang kedua dapat memaksimalkan sisa waktu mereka di Arab Saudi untuk memperbanyak kegiatan yang bernilai pahala.