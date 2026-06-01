Jamaah Haji Indonesia Mulai Pulang ke Tanah Air, Diawali Embarkasi Batam

Jamaah haji Kloter pertama Embarkasi Batam (BTH-1) bersiap berangkat menuju Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (31/5) malam. (Citro Atmoko/Antara)
JawaPos.com - Kelompok terbang (Kloter) pertama Embarkasi Batam (BTH-1) secara resmi mengawali fase pemulangan jamaah haji Indonesia gelombang pertama menuju Tanah Air.
Sebanyak 445 haji yang tergabung dalam Kloter BTH-1 diberangkatkan dari pemondokan di Makkah menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Minggu (31/5) malam Waktu Arab Saudi (WAS). Mereka dijadwalkan lepas landas pada Senin (1/6) pukul 03.00 WAS.
Prosesi pelepasan jamaah haji dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho didampingi Kepala Daerah Kerja (Daker) Makkah Ihsan Faisal.
Baca Juga:Jamaah Haji Meninggal Turun Signifikan, Istithaah Kesehatan Haji 2027 Disiapkan Lebih Awal
"Alhamdulillah tadi kita perhatikan, kita lihat para jamaah merasa bangga, senang, sehat-sehat, dan tentu semuanya sudah kangen Tanah Air, kangen keluarga, kangen rumah," ujar Ihsan usai melepas kepulangan jamaah haji di Hotel Safa Almurjan, Makkah, Minggu (31/5).
Ihsan memaparkan bahwa proses pemulangan gelombang pertama tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Juni 2026. Pada fase ini, terdapat 17 kloter dengan total jamaah haji mencapai 6.798 orang yang akan diterbangkan ke Indonesia.
Sementara itu, berdasar Rencana Perjalanan Haji (RPH) 2026, jamaah haji yang masuk dalam gelombang kedua baru akan memulai proses pemulangan pada 16 Juni hingga 30 Juni 2026 dari Madinah. Rencananya, mereka akan diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah terlebih dahulu pada 7 Juni 2026.
Di Kota Nabawi tersebut, para jamaah haji gelombang kedua akan menetap selama kurang lebih sembilan hari sebelum akhirnya diterbangkan ke Indonesia. Ihsan mengimbau agar jamaah haji gelombang kedua dapat memaksimalkan sisa waktu mereka di Arab Saudi untuk memperbanyak kegiatan yang bernilai pahala.
"Jamaah gelombang kedua bisa memanfaatkan waktu sebelum kepulangan dengan aktivitas yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Jamaah memiliki kesempatan untuk melaksanakan shalat di Masjid Nabawi, ziarah ke Makam Nabi Muhammad SAW dan masuk ke Raudhah, hingga city tour ke beberapa tempat bersejarah," kata Ihsan.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!