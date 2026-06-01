Jamaah Haji Indonesia Mulai Kembali ke Tanah Air, Jangan Bawa Air Zam-Zam Dalam Koper

JawaPos.com – Seiring selesainya masa puncak haji, satu persatu rombongan jamaah haji Indonesia mulai kembali ke tanah air.

Hari ini (1/6), ada 17 kloter yang diterbangkan kembali ke tanah air melalui bandara King Abdulaziz Jeddah.

Pemulangan diawali oleh kloter BTH 1 dan SUB 1, yang diterbangkan pada pukul 03.05 Waktu Arab Saudi (WAS) atau 07.05 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Mereka sudah menyelesaikan seluruh rangkaian haji, bahkan ada yang sempat melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan.

Penimbangan koper sudah dilakukan pada Jumat (30/5) lalu, atau pada hari tasyrik kedua 12 Zulhijjah di hotel masing-masing.

Penimbangan dilakukan lebih awal untuk memudahkan proses penanganan bagasi saat di bandara. Termasuk pemeriksaan barang bawaan, sehiingga tidak perlu ada drama pembongkaran koper di bandara.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan jamaah untuk tidak mengulangi kelakuan Sebagian jamaah haji tahun lalu. Yakni menyelundupkan air zam-zam di dalam koper.

Air zam-zam itu nanti sudah akan dikirimkan dan diserahkan kepada jamaah secara resmi nanti melalui asrama-asrama haji,” terangnya di Makkah, Minggu (31/5).

Sementara itu, Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman meminta para ketua kloter mengecek betul jumlah jamaahnya.