Anies Pamerkan Momen Wisuda S2 Mutiara Baswedan di Harvard, Netizen Singgung Ijazahnya Asli

JawaPos.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunggah momentum wisuda putri sulungnya, Mutiara Annisa Baswedan, yang telah menyelesaikan pendidikan magister di Harvard Graduate School of Education, Amerika Serikat. Momentum wisuda tersebut dibagikan Anies dalam media sosial Instagram pribadinya.

Anies mengunggah sebanyak 20 foto yang menampilkan Tia, sapaan putri sulungnya tersebut. Anies merasa bangga atas capaian Tia yang menyelesaikan magister-nya bersamaan dengan menjadi seorang ibu baru.

"Memanjatkan rasa syukur tak terhingga ketika menyaksikan Tia naik ke atas panggung wisuda di Harvard, menerima ijazah sambil menggendong Ibrahim, lalu Ali berdiri menyambut di samping panggung," tulis Anies dalam unggahan pada media sosial Instagram, Minggu (31/5).

Anies mengaku sempat merasa khawatir saat pertama kali melepas anaknya untuk menempuh pendidikan di Harvard. Sebab, saat itu Tia baru saja melahirkan dan menjadi orangtua baru di negeri asing.

"Setahun lalu, kami melepas Tia dan Ali berangkat dengan bayi yang baru berusia satu bulan. Tentu, ada rasa khawatir yang manusiawi. Mereka menjadi orangtua baru di negeri asing saja sudah merupakan

tantangan besar, apalagi ketika dijalani beriringan dengan studi master di universitas dengan tuntutan akademik yang sangat tinggi seperti kampus ini," tuturnya.

Ia merasa bangga putri sulungnya itu mampu menyelesaikan masa pendidikan tersebut. Menurutnya, momentum hari ini merupakan sebuah pencapaian dari buah kesabaran dan kerja sama Tia, bersama suami Ali dan anaknya Ibrahim.

"Alhamdulillah, masa penuh perjuangan itu tuntas mereka lalui. Ijazah Master of Education dari Harvard Graduate School of Education yang diterima hari ini adalah simbol pencapaian akademik, yang di baliknya ada harga kesabaran, kerja sama, dan keteguhan yang mereka bertiga harus bayar sebagai keluarga muda," bebernya.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan putrinya, sehingga bisa menyelesaikan pendidikan hingga menjalani kehidupan di Cambridge, Massachusetts.

"Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama mereka menjalani babak kehidupan di Cambridge, Massachusetts, ini," imbuhnya.