TNI AD Klaim Hormati Kebebasan Berekspresi tapi Kritik Narasi Kebohongan

JawaPos.com - TNI AD mengklaim sangat menghormati kebebasan berekspresi, termasuk dalam pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Namun, jangan sampai ada kebohongan.

"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi, tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral. Hal ini agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono kepada wartawan, Sabtu (30/5).

Hanya saja, Donny Pramono mengingatkan, jangan sampaikan kebohongan. "Banyak narasi kebohongan yang disampaikan," sambung Donny.

Sebagai contoh, Manu yang merupakan kepala suku di Papua. Dia muncul di film dokumenter Pesta Babi. Manu memberikan pernyataan yang berbeda saat melakukan podcast dengan influencer Bobon Santoso.

"Dalam podcast tersebut kepala suku menyatakan bahwa TNI betul-betul untuk masyarakat saat bertugas di sana," tandasnya.

Sementara itu, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) turut menonton film dokumenter Pesta Babi yang diproduksi oleh Dandhy Laksono. Film tersebut telah ditonton ratusan ribu orang di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.

Juru Bicara TNPB-OPM, Sebby Sambom, memberikan penghargaan kepada seluruh tim pembuat film dokumenter. Menurut dia, dokumenter Pesta Babi menjadi gambaran nyata kondisi Papua, terutama terkait kerusakan hutan, Program Strategi Nasional (PSN), serta dampak sosial bagi masyarakat adat.