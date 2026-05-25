Heboh Mama Sinta Menyesal Ikut Film Pesta Babi, Dandhy Laksono Akhirnya Buka Suara

JawaPos.com - Sutradara film dokumenter Pesta Babi, Dandhy Laksono, akhirnya buka suara terkait polemik yang menyeret nama tokoh perempuan adat Merauke, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta.

Dandhy meminta publik untuk tidak buru-buru menghakimi keputusan Mama Sinta yang kini berbalik arah mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan.

Melalui akun Instagram pribadinya, Dandhy Dwi Laksono menyampaikan pesan terkait situasi yang dihadapi oleh pejuang lingkungan asal suku Marind tersebut.

Dandhy Laksono: Kita Tak Pernah Tahu Beban Mama Sinta Menanggapi video pengakuan Mama Sinta yang viral, Dandhy Laksono mengingatkan netizen agar menunjukkan empati. Menurutnya, publik tidak benar-benar memahami tekanan hidup yang sedang dihadapi oleh masyarakat di pedalaman Papua.

"Kawan-kawan semua, kita tak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami Mama Yasinta Moiwend di pedalaman Papua sana," tulis Dandhy Laksono via Instagram, Senin (25/5).

Sutradara Watchdoc ini juga menambahkan bahwa setiap individu memiliki hak penuh atas pilihan hidupnya, termasuk keputusan Mama Sinta untuk keluar dari jalur advokasi.

"Apa pun yang muncul di media sosial sepertinya kita perlu menahan diri untuk tidak menghakimi beliau. Bahkan jika semva yang disampaikan murni atas kehendak sendiri, bukankah setiap orang berhak membuat pilhan?," lanjut Dandhy.

Alasan Mama Sinta Berbalik Dukung PSN Pemerintah Sebelum tanggapan Dandhy Laksono ini mencuat, Mama Sinta sempat membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku merasa dijebak dan diperdaya oleh oknum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hingga wajah dan suaranya masuk ke dalam film Pesta Babi tanpa izin resmi.