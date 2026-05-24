BGN Siapkan Bank Menu untuk Program MBG, Pengawas Gizi Tak Lagi Pusing Susun Menu

BGN akan menyusun Bank Menu untuk Program MBG di seluruh Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Gizi Nasional akan segera menyusun Bank Menu nasional yang nantinya diterapkan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kualitas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan Bank Menu tersebut disiapkan agar pengelola dapur tidak lagi kesulitan menyusun menu harian sesuai anggaran.
“Jadi menu itu sudah kita tentukan, satu bulan itu, ini… Seluruh Indonesia nanti mengambil saja dari situ,” kata Nanik dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Pernyataan tersebut langsung disambut antusias para Pengawas Gizi dan Jurutama Masak yang hadir dalam kegiatan sosialisasi.
Nanik mengaku memahami tekanan yang dihadapi para Pengawas Gizi dalam menyusun menu makanan bergizi dengan anggaran Rp10 ribu per porsi.
“Saya tahu, kalian pusing setiap hari, Rp10 ribu dijembreng ke sana dijembreng sini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti praktik sejumlah mitra SPPG yang disebut sering tidak memenuhi permintaan bahan baku sesuai menu yang telah disusun.
“Mintanya ini, kamu dikasihnya yang itu,” kata mantan jurnalis senior tersebut.
Menurut Nanik, BGN kini mulai memperketat pengawasan terhadap mitra yang tidak mematuhi standar operasional. Mitra yang terbukti melanggar atau mengganggu kualitas makanan dapat dikenakan suspend tanpa insentif.
“Karena ini termasuk melakukan, dalam tanda kutip, korupsi. Kita tidak ampuni kalau yang seperti ini,” tegasnya.
