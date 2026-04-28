Dimas Choirul
Selasa, 28 April 2026 | 21.53 WIB

Prabowo Sebut Ada 1.800 Perlintasan Sebidang di Pulau Jawa Perlu Dibenah: Dari Zaman Belanda, Kita Selesaikan!

Presiden Prabowo Subianto menjenguk para korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi, Selasa (28/4)/(Istimewa).

JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perlintasan sebidang kereta api, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Bekasi.

 
Prabowo menginstruksikan pembenahan 1.800 perlintasan sebidang untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.
 
"Secara garis besar, memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman Belanda, sudah berapa puluh tahun. Kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua lintasan tersebut," ujar Prabowo usai menjenguk para korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi, Selasa (28/4).
 
Ia menambahkan, pembangunan flyover di atas perlintasan sebidang di Bekasi amat mendesak. Pemerintah pusat bakal memberikan bantuan pada Pemda Bekasi agar pembangunan flyover dapat segera terealisasi. 
 
"Kita segera akan atasi, Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover. Saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden," ucap Prabowo. 
 
 
Pembenahan perlintasan sebidang ini penting demi meningkatkan keselamatan lalu lintas. "Nanti pelaksananya (pembangunan) kita tunjuk. Kita perhitungkan (anggaran) sekitar hampir Rp 4 triliun," ujarnya.
 
Prabowo pun menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada para korban dan keluarga, serta memastikan pemerintah akan bergerak cepat untuk menangani dampak kecelakaan tersebut.
 
"Tentunya kita semua prihatin dengan kecelakaan yang telah terjadi. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, saya ucapkan belasungkawa atas kejadian yang telah terjadi," tutupnya.
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
