Pimpin Sidang Dewan Menteri ASEAN ke-29, Menko PMK Bahas Pertukaran Budaya

Sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 atau The 29th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini membahas deklarasi Pilar Sosial Budaya yang akan disahkan oleh para Pemimpin Negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42.

Menko PMK Muhadjir Effendy selaku Pemimpin Sidang Dewan Menteri ASCC memberi pengarahan pada pertemuan tentang prioritas utama Pilar Sosial Budaya ASEAN di bawah tema Keketuaan Indonesia, ' ASEAN Matters: Epicentrum of Growth'.

Dalam mendukung tema keketuaan Indonesia, Pilar Sosial Budaya ASEAN mengajukan 4 dokumen komitmen bersama ASEAN , yakni terkait: Isu One Health; Jejaring desa ASEAN ; Pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis; dan pekerja migran khususnya nelayan migran. Hal ini sebagai upaya memajukan ASEAN yang inklusif dan tetap relevan dengan perkembangan isu global.

Lalu diselenggarakan acara ASCC Knowledge Forum dengan tema 'Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Alleviate Poverty in ASEAN '. ASCC Knowledge Forum merupakan forum bertukar pandangan dan pengalaman terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di ASEAN yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI).