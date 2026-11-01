Ada Cortis hingga Woodz, 2026 Mama Awards Bikin Penasaran

JawaPos.com - Akan ada banyak kejutan menarik di acara Korea 2026 MAMA AWARDS, yang menampilkan berbagai bintang tamu seperti CORTIS hingga WOODZ

Dilansir dari Soompi, Minggu (1/11), ajang penghargaan ini mengungkap deretan penampilan spesial yang selalu menjadi sorotan yang sangat dinantikan setiap tahunnya.

Makin special, nantinya duo legendaris Panic akan berkolaborasi dengan Martin dan Seonghyeon dari CORTIS, WOODZ, Kim Tae Rae dari ZEROBASEONE.

Penampilan spektakuler Woochan dari ALLDAY PROJECT, serta Yuha dari Hearts2Hearts dalam juga dapat disaksikan

ENHYPEN juga akan menyuguhkan panggung spesial yang selalu dinantikan penggemar setianya, ENGENE.

Untuk comeback mereka bulan depan, grup ini akan menghadirkan sentuhan segar dalam ajang penghargaan tersebut melalui penampilan yang terinspirasi oleh film tersebut.

Sementara itu, BIGBANG akan berkolaborasi dengan serial animasi populer Dooly the Little Dinosaur.

Yoon Shin Hye, kepala divisi bisnis Mnet, mengungkapkan antusiasmenya terhadap kolaborasi ini yang pastinya dinantikan.

“Kami harap Anda menantikan bagaimana BIGBANG dan Dooly akan tampil bersama, ini akan menjadi momen yang menyatukan berbagai generasi,” ungkapnya