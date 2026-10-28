Maisy Kay Kembali jadi Penampil dalam Konser LANY

JawaPos.com - Penyanyi dan penulis lagu pendatang baru Maisy Kay mengatakan bahwa ia akan kembali menjadi penampil pembuka dalam tur grup musik LANY di Jakarta.

“Undangan (kembali menjadi penampil dalam tur LANY) berasal dari manajemen saja. Dan saya sebelumnya tidak tahu saya akan diundang kembali ke Asia setelah sebelumnya bergabung dalam tur LANY di Eropa,” katanya saat berkunjung ke ANTARA di Jakarta, Rabu.

Undangan tersebut menjadi sebuah kehormatan buatnya, terlebih ia juga mengagumi dan menikmati karya-karya milik grup musik itu.

Ia mengakui bahwa sebelumnya ia belum pernah mendengarkan musik dari grup itu sebelum mendapatkan tawaran untuk menjadi penampil dalam tur mereka, namun kini ia justru ketagihan dengan musik yang disuguhkan dan telah mengunduh lagu-lagu grup musik indie pop-rock asal Amerika Serikat itu.

“Saya sebenarnya tidak pernah mendengar musik mereka sebelum saya mendapatkan tawaran, tetapi kini saya memiliki banyak lagu mereka yang telah saya unduh. Semua teman-temanku sebenarnya tahu siapa mereka. Jadi, ketika saya memberitahu mereka bahwa saya akan menjadi penampil pembuka untuk mereka, mereka sangat antusias,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai lagu “Stuck” milik LANY terlebih saat grup musik itu memainkannya secara langsung.

Menjadi salah satu penampil dalam tur LANY, ia menyebut akan ikut serta dalam tur Asia ke beberapa negara yakni Thailand, Malaysia, Singapura dan dua kota berbeda di Filipina.

Maisy bersemangat untuk menjalani penampilan perdananya di Jakarta dan menyiapkan beberapa lagu yang belum pernah ia bawakan secara langsung.