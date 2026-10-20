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Risma Azzah Fatin
Selasa, 20 Oktober 2026 | 17.49 WIB

Lucas Eks NCT Tinggalkan Karier Grup dan Debut Berakting dalam Serial Taiwan Bertajuk 'A Time'

Lucas Wong (Instagram @lucas_xx444) - Image

Lucas Wong (Instagram @lucas_xx444)

JawaPos.com – Mantan anggota NCT dan WayV, Lucas, resmi memulai debut aktingnya melalui drama Taiwan berjudul A Time dengan memerankan versi muda Jerry Yan, meskipun masih dibayangi kontroversi kehidupan pribadinya pada masa lalu.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Selasa (20/10), Lucas menghadiri pemutaran perdana serial tersebut di Festival Film Kaohsiung bersama sutradara Tsao Jui-yuan dan sejumlah pemeran lainnya.

Serial garapan Tsao, sutradara peraih penghargaan Golden Bell Awards, menjadi langkah baru Lucas dalam mengembangkan kariernya setelah meninggalkan dunia grup idola dan berfokus pada aktivitas solo.

Lucas mengaku merasa tertekan ketika dipercaya memerankan versi muda Jerry Yan, terutama karena kemampuan bahasa Mandarinnya yang belum fasih membuatnya gugup saat menjalani pembacaan naskah pertama.

Namun, melihat kesungguhan Yan selama proses syuting mendorongnya untuk meningkatkan kemampuan akting dan memberikan penampilan terbaik, sementara sutradara Tsao mengungkapkan bahwa ketertarikannya terhadap Lucas bermula ketika ia tidak sengaja menemukan video sang artis.

Lin Ting-yi, yang menjadi pasangan romantis Lucas dalam drama tersebut, juga memuji sikap profesionalnya selama syuting meskipun keduanya sama-sama baru memulai perjalanan di dunia akting.

Debut Lucas mendapat beragam tanggapan karena ia pernah terseret kontroversi kehidupan pribadi pada Agustus 2021 setelah seorang pengguna internet yang mengaku sebagai mantan kekasih melontarkan tuduhan mengenai hubungan mereka, termasuk dugaan manipulasi emosional dan permintaan uang.

Lucas kemudian mengakui kesalahannya, menyampaikan permintaan maaf, serta menghentikan sementara aktivitasnya sebelum resmi meninggalkan NCT dan WayV pada 2023 untuk melanjutkan karier solo.

Pada April 2026, Lucas juga mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment, sehingga keterlibatannya dalam A Time menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan kariernya setelah meninggalkan industri musik grup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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