Masih Usia 14 Tahun, Arya Zacky Sutanandika Torehkan Segudang Prestasi Bersama DChorzy

Arya Zacky Sutanandika. (Istimewa)
JawaPos.com – Di era 2026, semangat kreativitas yang tumbuh di kalangan generasi muda semakin berwarna.
Bagi banyak anak muda, hobi bukan sekadar pengisi waktu luang ia telah berubah menjadi ruang untuk berkarya, membuktikan kemampuan, dan meraih prestasi di tengah persaingan yang semakin terbuka.
Salah satu bidang yang terus melahirkan wajah-wajah baru yang berbakat adalah dunia musik, tempat di mana suara, melodi, dan kerja sama tim menyatu menjadi karya yang menginspirasi.
Di antara banyaknya talenta muda yang bersinar, hadir sosok Arya Zacky Sutanandika atau akrab disapa Jeki, seorang pelajar berusia 14 tahun yang kini duduk di bangku kelas 9 di SMP Muhammadiyah 8 School of Talent.
Di tengah kesibukannya menimba ilmu di sekolah, Jeki tidak membiarkan bakat musiknya terpendam. Justru, ia mampu menyeimbangkan kewajiban akademik dengan hasrat bermusik, hingga namanya mulai dikenal sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan.
Jeki tampil sebagai pemain electric bass sekaligus penyanyi dalam band yang ia gawangi, DChorzy. Kemampuannya memetik senar bass begitu memukau hingga ia berulang kali mendapat gelar Best Bassist Zacky di berbagai ajang kompetisi musik, membuktikan bahwa ketekunan dan bakat yang diasah dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang gemilang.
"Menurut saya musik bukan sekadar kegiatan di luar jam sekolah. Musik adalah bahasa yang membebaskan imajinasi, ruang di mana ia mengasah kreativitas, membangun kepercayaan diri, serta belajar arti penting kerja sama dan saling menghargai bersama rekan-rekan satu band. Di setiap nada yang dimainkan, ada proses belajar, ada kedisiplinan, dan ada kebersamaan yang menguatkan," kata Jeki.
Perjalanan prestasi DChorzy bersama Jeki di garis depan pun sungguh patut diacungi jempol. Sejak Oktober 2025 hingga Agustus 2026, band ini melangkah dari satu panggung ke panggung lain, menorehkan deretan kemenangan yang menunjukkan konsistensi dan kualitas karya mereka.
Kisah keberhasilan ini dimulai pada 18 Oktober 2025, ketika DChorzy meraih Juara 1 Hellocup Vol. 7 yang digelar oleh SMA Hellomotion. Seminggu tak berlalu lama, pada 1 November 2025, mereka kembali menaklukkan panggung dan meraih Juara 1 Tosca Cup 2025 di SMA Plus Pembangunan Jaya. Gelar juara kembali mereka raih pada 22 November 2025 dalam ajang Aiero Cup 2025 di Sekolah Annisa Izaada, dan tak berhenti di situ, tepat seminggu kemudian, 29 November 2025, mereka kembali berdiri di posisi tertinggi sebagai Juara 1 Cikal Cilukba 2025 di SMA Cikal Serpong.
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