NCT Dream Rayakan 10 Tahun Debut Lewat Fan Meeting ‘The Sweet Dream Hotel’ 

JawaPos.com –NCT Dream merayakan satu dekade perjalanan mereka bersama penggemar melalui ‘NCT Dream 10TH Anniversary Party <The Sweet Dream Hotel>’.

Mengutip informasi dari Dispatch pihak terkait menyampaikan adanya fan meeting yang digelar di Inspire Arena, Yeongjongdo, Incheon, pada 22 dan 23 Agustus.

Tak sekadar fan meeting biasa, acara ini dirancang sebagai pesta spesial untuk memperingati 10 tahun berdirinya “The Sweet Dream Hotel” bersama para Czennie.

Konsep acara mengajak para penggemar sebagai tamu VVIP untuk menikmati pesta ulang tahun bersama NCT Dream.

Suasana perayaan semakin istimewa karena pertunjukan digelar menggunakan panggung terbuka 360 derajat, memungkinkan para member berinteraksi dengan penggemar dari berbagai sisi arena.

Konsep tersebut diharapkan menciptakan pengalaman yang lebih dekat dan personal bagi para penonton. NCT Dream juga menyiapkan sejumlah layanan spesial untuk para tamu VVIP.

Para member dijadwalkan membawakan penampilan yang selama ini ingin disaksikan penggemar. Bahkan, mereka sebelumnya membuka survei untuk menerima permintaan lagu yang ingin dijadikan bagian dari challenge. Hal ini membuat fan meeting terasa seperti pesta yang benar-benar dibangun bersama antara NCT Dream dan Czennie.

Antusiasme penggemar pun terlihat sejak penjualan tiket dibuka. Fan meeting tersebut langsung sold out, menunjukkan tingginya minat penggemar untuk merayakan satu dekade perjalanan NCT Dream.

Tak hanya penggemar yang hadir langsung, penonton dari berbagai negara juga dapat ikut merasakan kemeriahan acara karena pertunjukan pada 23 Agustus akan disiarkan secara langsung melalui platform global seperti Beyond Live dan Weverse.

Perayaan 10 tahun ini juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai masa depan grup. Pada 20 Agustus, NCT Dream mengumumkan bahwa seluruh member telah memperbarui kontrak dengan SM Entertainment.

Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung menjadi bagian dari kesepakatan tersebut, menandai kelanjutan perjalanan grup setelah satu dekade berkarier bersama.

Dengan panggung 360 derajat, penampilan pilihan penggemar, hingga siaran global, ‘The Sweet Dream Hotel’ menjadi perayaan yang lebih dari sekadar angka 10 tahun.