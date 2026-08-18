Incredibles 3 Tampilkan Konsep Perdana, Violet, Dash, dan Jack-Jack Jadi Fokus Cerita Baru

JawaPos.com – Pixar resmi merilis gambar konsep pertama ‘Incredibles 3’ menjelang penayangan film tersebut di bioskop pada musim panas 2028.

Pengungkapan gambar tersebut dilakukan dalam presentasi Disney Entertainment Showcase pada acara penggemar D23.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (18/8), Film ketiga ini kembali menghadirkan keluarga Parr, yaitu Mr. Incredible, Elastigirl, Violet, Dash, dan Jack-Jack.

Brad Bird juga memastikan tidak akan ada lompatan waktu sehingga Violet, Dash, dan Jack-Jack tetap berada pada usia yang sama seperti dalam film sebelumnya.

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Dalam ‘Incredibles 3’, Violet, Dash, dan Jack-Jack akan mendapatkan peran yang lebih besar dalam cerita.

Diketahui bahwa karakter ketiganya dikisahkan diam-diam keluar rumah pada malam hari untuk melindungi kota tanpa sepengetahuan orang tua mereka.

Cerita film akan melanjutkan dampak setelah keluarga Parr dan para pahlawan super memperoleh kembali status hukum mereka pada akhir ‘Incredibles 2’.

Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Samuel L. Jackson, dan Huck Milner dipastikan kembali mengisi suara sejumlah karakter utama.

Film ‘Incredibles 3’ dijadwalkan tayang di bioskop pada 16 Juni 2028, dengan Peter Sohn mengambil alih posisi sutradara dari Brad Bird. Bird tetap terlibat sebagai penulis film dan sebelumnya menyutradarai dua film pertama dalam waralaba tersebut.