Zootopia 3 Segera Diproduksi Disney Usai Sekuel Kedua Raih Pendapatan Fantastis di Box Office Global

JawaPos.com – Disney resmi mengonfirmasi pengembangan “Zootopia 3” dalam acara D23. Konfirmasi tersebut muncul setelah “Zootopia 2” meraih kesuksesan besar dengan pendapatan sekitar USD 1,86 miliar atau sekitar Rp33,14 triliun di box office global.

Dilansir dari laman Empire pada Minggu (16/8), Film ketiga akan kembali membawa penonton menjelajahi kehidupan para hewan di kota metropolitan Zootopia.

Kehadiran bulu yang jatuh pada akhir “Zootopia 2” sebelumnya telah memunculkan spekulasi mengenai kemunculan spesies burung dalam cerita berikutnya.

Dalam pengumuman di D23, Ginnifer Goodwin dipastikan kembali mengisi suara Judy Hopps, sementara Ke Huy Quan juga akan kembali sebagai Gary DeSnake.

Diketahui bahwa Goodwin dan Huy Quan hadir di Anaheim untuk mempresentasikan proyek tersebut dalam rangkaian acara D23.

Namun, Disney belum mengonfirmasi keterlibatan Jason Bateman sebagai pengisi suara Nick Wilde, sehingga masa depan karakter rubah tersebut dalam film ketiga masih belum diketahui.

Disney juga belum mengumumkan siapa yang akan menjadi sutradara “Zootopia 3” serta belum mengungkapkan tanggal penayangan film tersebut.

Sekuel ini diperkirakan akan memperluas dunia Zootopia dengan menghadirkan kelompok hewan baru setelah “Zootopia 2” memperkenalkan karakter reptil seperti Gary DeSnake.