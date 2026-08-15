Han Dong-geun Kembali ke Agensi Lama Setelah Bangun Label Independen

JawaPos.com – Han Dong-geun kembali ke rumah lamanya. Penyanyi tersebut resmi memperbarui kontrak dengan Brand New Music setelah sempat menjalankan label independen.

Mengutip laporan Dispatch, Brand New Music mengumumkan bahwa Han Dong-geun telah menandatangani kontrak baru dan siap memulai perjalanan musik yang baru bersama agensi tersebut.

Kembalinya Han Dong-geun menjadi momen istimewa karena hubungan sang penyanyi dengan CEO Brand New Music, Rhymer, telah terjalin selama 12 tahun.

Rhymer merupakan produser lagu debut Han Dong-geun, “I’m Trying to Rewrite the End of This Novel”.

Han Dong-geun sendiri pernah beraktivitas di bawah Brand New Music sejak 2019 hingga 2024 sebelum memilih mendirikan label independen dan melanjutkan aktivitasnya secara mandiri.

Kini, keduanya kembali bekerja sama dengan fondasi kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Brand New Music mengatakan bahwa kontrak baru tersebut terjalin berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang mendalam.

Agensi juga berjanji menghadirkan musik baru Han Dong-geun yang semakin matang dan memiliki kedalaman emosional lebih kuat.

Babak baru itu akan langsung dibuka melalui sebuah proyek remake. Han Dong-geun akan merilis versi terbaru lagu “Shower” milik I.O.I pada 18 Agustus 2026.