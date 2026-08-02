JTBC Rilis Deretan Drama dan Variety Show Baru di Tengah Krisis Finansial 

Deretan drama dari jtbc (x @koreanupdate) JawaPos.com – Drama dan program variety terbaru dari JTBC yang akan mengisi layar hingga 2027. Pengumuman ini menjadi bagian dari strategi stasiun televisi tersebut untuk mempertahankan daya saing di tengah tantangan bisnis dan proses restrukturisasi perusahaan yang sedang berlangsung.

Meski menghadapi tekanan finansial, JTBC tetap menghadirkan sederet proyek bertabur bintang dengan harapan mampu menarik perhatian penonton.

Dikutip dari allkpop, salah satu drama yang paling dinantikan adalah Final Table, yang dibintangi Ahn Hyo Seop. Drama ini mengisahkan persaingan sengit para koki yang berjuang menjadi ahli kuliner terbaik di Korea Selatan.

Setelah itu, JTBC akan menayangkan Marble of God, drama fantasi sejarah yang dibintangi Ahn Bo Hyun dan disutradarai Jung Dae Yoon, sosok di balik kesuksesan Reborn Rich.

Bahkan sebelum tayang, serial tersebut telah mencuri perhatian usai diundang ke Festival Seri Internasional Cannes ke-9.

Untuk deretan drama 2027, JTBC menyiapkan proyek Gold Digger yang mempertemukan aktris senior Kim Hee Ae dengan kisah romansa penuh misteri antara seorang wanita sukses dan pria yang lebih muda.

Selain itu, penonton juga akan disuguhi Human X Gumiho, drama fantasi yang mempertemukan Jun Ji Hyun, Ji Chang Wook, Cha Joo Young, dan Hwang In Youp dalam satu layar. Drama tersebut dijadwalkan tayang pada paruh pertama 2027.

JTBC juga menghidupkan kembali sejumlah program hiburan melalui penyegaran jadwal siaran. Variety show seperti Love War, Han Moon Chul's Black Box Review, Talk Pa One 25 O'Clock, Divorce Camp, dan Scammers dipastikan kembali hadir.