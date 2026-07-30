Seringai, DIIV hingga Last Dinosaurs Hidupkan Blok M District Lewat Festival Musik Dua Hari

JawaPos.com - Festival musik Soundrenaline Sana Sini Jakarta sukses menghidupkan kawasan Blok M District pada 18-19 Juli 2026. Menjadi kota pembuka dalam rangkaian Soundrenaline 2026, Jakarta menghadirkan konsep district takeover yang mengubah sejumlah titik di kawasan tersebut menjadi ruang pertunjukan musik, seni, dan aktivitas komunitas yang berlangsung sejak siang hingga malam.

Sebanyak 7.000 pengunjung memadati berbagai lokasi acara selama dua hari penyelenggaraan. Tingginya jumlah audiens menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap konsep festival yang membawa pertunjukan lebih dekat dengan kehidupan perkotaan melalui pemanfaatan ruang publik secara inklusif.

Festival ini melibatkan lima venue di Blok M District dengan menghadirkan total 48 penampil dari beragam genre musik. Tidak hanya diramaikan musisi nasional, acara tersebut juga menghadirkan empat musisi internasional yang menambah warna dalam penyelenggaraan Soundrenaline tahun ini.

Perpaduan nama-nama besar, musisi independen, hingga talenta baru menjadi bagian dari upaya festival menghadirkan ruang bagi perkembangan industri musik.

Jimi Multhazam, vokalis The Upstairs, menilai karakter Soundrenaline tetap terjaga karena konsisten memberikan ruang bagi musisi dengan warna yang berbeda.

“Gue berharap Soundrenaline tetap berpihak kepada band-band yang edgy. Justru itu yang membuat Soundrenaline berbeda dari festival lain. Orang-orang datang ke Soundrenaline karena ingin menemukan sesuatu yang baru,” ungkap Jimi.

Hal senada juga disampaikan vokalis Seringai, Arian13. Menurutnya, format baru festival justru menciptakan hubungan yang lebih dekat antara musisi, penonton, serta pelaku industri kreatif.

“Kontribusi Soundrenaline, salah satunya ya melahirkan Seringai, karena kita hidup tumbuhnya bersama Soundre. Soal format baru, kita melihatnya jadi lebih intim dan efektif dalam menghadirkan ruang kolaborasi antara musisi, komunitas, dan pelaku industri kreatif,” jelas Arian13, vokalis Seringai.

Selama penyelenggaraan, lima lokasi utama yakni Taman Kota Peruri, Ina Hall Peruri, M Bloc Livehouse, COMA Jakarta, dan Melting Pop menawarkan pengalaman yang berbeda bagi para pengunjung.