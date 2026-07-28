Peek and Pitch Comeback Setelah 5 Tahun, Rilis Mini Album Perdana 'Don't Say'

JawaPos.com - Peek and Pitch, yang dijuluki sebagai "K-Bruno Mars", kembali meramaikan industri musik Korea.

Dikutip dari The Chosun, Jeong Sa-gang dan Lee Eun-sung merilis mini album perdana mereka berjudul "Don't Say" pada 26 Juli melalui berbagai platform musik digital, menandai comeback yang telah lama dinantikan para penggemar.

Album ini menjadi karya pertama Peek and Pitch setelah vakum selama lima tahun sejak merilis "Iko Iko" pada 2021.

Kehadiran "Don't Say" sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier duo tersebut karena merupakan mini album pertama yang mereka persembahkan kepada publik.

Mengusung tema emosi yang akrab dengan kehidupan sehari-hari, "Don't Say" hadir dengan dua lagu utama, yakni "Don't Say" dan "Funky Like Me".

Lagu "Don't Say" menggambarkan perasaan paling jujur yang muncul saat seseorang berada di ambang perpisahan, menghadirkan lirik yang emosional dipadukan dengan vokal khas Peek and Pitch.

Sementara itu, "Funky Like Me" menawarkan nuansa yang jauh lebih ceria dan enerjik.

Lagu ini sebelumnya sempat diperkenalkan melalui kolaborasi dengan grup ENSSIGN, dan kini kembali dihadirkan dalam versi yang semakin menonjolkan identitas musik Peek and Pitch dengan irama funk yang ringan dan mudah dinikmati.

Julukan "K-Bruno Mars" yang melekat pada duo ini lahir berkat gaya bermusik mereka yang memadukan vokal harmonis, groove yang kuat, dan energi panggung yang dinamis.