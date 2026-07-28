Peek and Pitch Comeback Setelah 5 Tahun, Rilis Mini Album Perdana 'Don't Say'

peek and pitch (the chosun)
JawaPos.com - Peek and Pitch, yang dijuluki sebagai "K-Bruno Mars", kembali meramaikan industri musik Korea.
Dikutip dari The Chosun, Jeong Sa-gang dan Lee Eun-sung merilis mini album perdana mereka berjudul "Don't Say" pada 26 Juli melalui berbagai platform musik digital, menandai comeback yang telah lama dinantikan para penggemar.
Album ini menjadi karya pertama Peek and Pitch setelah vakum selama lima tahun sejak merilis "Iko Iko" pada 2021.
Kehadiran "Don't Say" sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier duo tersebut karena merupakan mini album pertama yang mereka persembahkan kepada publik.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Besok, Rabu 29 Juli 2026: Prediksi Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan Aries, Taurus, Gemini, Cancer
Mengusung tema emosi yang akrab dengan kehidupan sehari-hari, "Don't Say" hadir dengan dua lagu utama, yakni "Don't Say" dan "Funky Like Me".
Lagu "Don't Say" menggambarkan perasaan paling jujur yang muncul saat seseorang berada di ambang perpisahan, menghadirkan lirik yang emosional dipadukan dengan vokal khas Peek and Pitch.
Sementara itu, "Funky Like Me" menawarkan nuansa yang jauh lebih ceria dan enerjik.
Lagu ini sebelumnya sempat diperkenalkan melalui kolaborasi dengan grup ENSSIGN, dan kini kembali dihadirkan dalam versi yang semakin menonjolkan identitas musik Peek and Pitch dengan irama funk yang ringan dan mudah dinikmati.
Julukan "K-Bruno Mars" yang melekat pada duo ini lahir berkat gaya bermusik mereka yang memadukan vokal harmonis, groove yang kuat, dan energi panggung yang dinamis.
Karakter tersebut kembali menjadi daya tarik utama dalam mini album terbaru mereka.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi