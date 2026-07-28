Review 'Bought a Watermelon': Perjalanan Sederhana yang Sarat Makna tentang Tumbuh Dewasa

JawaPos.com – Buku baca anak "Bought a Watermelon" karya Jang Seonhwan menghadirkan kisah sederhana yang mampu membangkitkan nostalgia masa kecil.

Melalui ilustrasi cat air yang lembut dan penuh warna, pembaca diajak mengikuti perjalanan seorang anak laki-laki yang ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk ulang tahun ayahnya.

Menurut laporan The Chosun, cerita dimulai ketika sang anak bersikeras ikut ibunya pergi ke pasar. Meski awalnya diminta tetap di rumah, ia akhirnya diizinkan ikut karena ingin membantu membeli hadiah sederhana untuk sang ayah.

Perjalanan menuju pasar menjadi petualangan kecil yang dipenuhi rasa takjub, mulai dari hiruk-pikuk para pedagang, aroma khas kios ikan, warna-warni pakaian yang dipajang, hingga jajanan hangat yang menggoda selera.

Di tengah keramaian itu, perhatian sang anak tertuju pada tumpukan semangka besar yang tampak menggunung. Setelah mencicipi sepotong semangka yang manis dan menyegarkan, ia langsung meminta ibunya membelinya.

Dengan penuh percaya diri, bocah itu berkata bahwa ia sanggup membawa semangka tersebut sendiri agar bisa menjadi kejutan untuk ayah dan kakaknya di rumah.

Namun, perjalanan pulang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Semangka yang awalnya terasa ringan perlahan menjadi semakin berat, sementara langkahnya mulai melambat karena kelelahan dan panas musim panas.

Momen inilah yang menjadi inti cerita, menggambarkan bagaimana seorang anak belajar tentang tanggung jawab, tekad, dan arti menepati janji.

Melalui ilustrasi watercolor yang hangat, Jang Seonhwan berhasil menghadirkan suasana musim panas yang begitu hidup.