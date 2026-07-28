Review 'Bought a Watermelon': Perjalanan Sederhana yang Sarat Makna tentang Tumbuh Dewasa

gambar ilustrasi dari the chosun
JawaPos.com – Buku baca anak "Bought a Watermelon" karya Jang Seonhwan menghadirkan kisah sederhana yang mampu membangkitkan nostalgia masa kecil.
Melalui ilustrasi cat air yang lembut dan penuh warna, pembaca diajak mengikuti perjalanan seorang anak laki-laki yang ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk ulang tahun ayahnya.
Menurut laporan The Chosun, cerita dimulai ketika sang anak bersikeras ikut ibunya pergi ke pasar. Meski awalnya diminta tetap di rumah, ia akhirnya diizinkan ikut karena ingin membantu membeli hadiah sederhana untuk sang ayah.
Perjalanan menuju pasar menjadi petualangan kecil yang dipenuhi rasa takjub, mulai dari hiruk-pikuk para pedagang, aroma khas kios ikan, warna-warni pakaian yang dipajang, hingga jajanan hangat yang menggoda selera.
Di tengah keramaian itu, perhatian sang anak tertuju pada tumpukan semangka besar yang tampak menggunung. Setelah mencicipi sepotong semangka yang manis dan menyegarkan, ia langsung meminta ibunya membelinya.
Dengan penuh percaya diri, bocah itu berkata bahwa ia sanggup membawa semangka tersebut sendiri agar bisa menjadi kejutan untuk ayah dan kakaknya di rumah.
Namun, perjalanan pulang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Semangka yang awalnya terasa ringan perlahan menjadi semakin berat, sementara langkahnya mulai melambat karena kelelahan dan panas musim panas.
Momen inilah yang menjadi inti cerita, menggambarkan bagaimana seorang anak belajar tentang tanggung jawab, tekad, dan arti menepati janji.
Melalui ilustrasi watercolor yang hangat, Jang Seonhwan berhasil menghadirkan suasana musim panas yang begitu hidup.
Pembaca seolah dapat merasakan manisnya semangka, mendengar suara jangkrik di sore hari, mencium aroma pasar tradisional, hingga menikmati angin sejuk yang berembus saat matahari mulai terbenam.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi