Silica Gel Umumkan Album Ketiga Ballad of You, Rilis Agustus 2026

JawaPos.com – Silica Gel mengonfirmasi jadwal comeback yang telah lama dinantikan.

Melalui media sosial resmi, mereka mengumumkan bahwa album penuh ketiga berjudul “Ballad of You” akan dirilis pada 20 Agustus 2026, menandai kembalinya grup dengan album studio pertama dalam kurun tiga tahun.

Dilansir dari allkpop, Silica Gel juga memperlihatkan sampul album yang langsung menarik perhatian penggemar.

Desainnya melanjutkan identitas visual dari lagu pra-rilis "Molecular Gastronomy", memadukan ilustrasi bergaya ASCII pada kertas robek dengan aksen pita merah mencolok yang menciptakan kesan artistik sekaligus misterius.

Sebelum mengungkap album baru, Silica Gel telah lebih dulu memperkenalkan arah musikal mereka melalui dua single, "BIG VOID" dan "Molecular Gastronomy".

Sejumlah lagu baru juga sempat dibawakan dalam konser solo mereka, sehingga pengumuman album ini menjadi jawaban atas rasa penasaran para penggemar yang telah mengikuti perkembangan proyek tersebut sejak awal.

Untuk menyambut perilisan album, Silica Gel membuka layanan Pre-Save dan Pre-Add di berbagai platform musik digital seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music.

Langkah ini memungkinkan penggemar menyimpan album lebih awal agar dapat langsung mendengarkannya begitu resmi dirilis pada Agustus mendatang.

Kesibukan Silica Gel tidak berhenti di perilisan album. Mereka akan menggelar konser terbesar sepanjang karier berjudul "Syn.THE.Size: Ballad of You" di KSPO DOME, Seoul, pada 26 dan 27 September.