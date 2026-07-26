Lesley Simpson Hadirkan Serial Bunga di Tepi Jurang, Tawarkan Drama Psikologis Penuh Misteri

JawaPos.com - Executive Producer PT Telkomsel Indonesia Lesley Simpson kembali menghadirkan karya terbaru melalui serial original Bunga di Tepi Jurang. Drama tersebut diperkenalkan dalam gala premiere di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (23/7), dengan menawarkan perpaduan drama psikologis, romansa, dan misteri yang diklaim berbeda dari serial Indonesia pada umumnya.

Serial ini diharapkan menjadi alternatif tontonan yang tidak hanya menyuguhkan kisah percintaan, tetapi juga menghadirkan konflik emosional dan pergulatan batin para karakternya. Lesley mengatakan pengembangan proyek dilakukan dalam waktu yang cukup panjang agar kualitas cerita dan produksinya benar-benar matang.

"Kami ingin menyajikan sesuatu yang berbeda untuk penonton. Bunga di Tepi Jurang bukan sekadar cerita cinta biasa, tetapi eksplorasi tentang pilihan hidup, pengorbanan, dan keputusan yang diambil ketika seseorang berada di titik krisis. Kami bangga akhirnya proyek ini dapat dinikmati oleh publik," ujar Lesley saat diwawancarai di sela-sela gala premiere.

Lulusan Curtin University of Technology yang juga mengantongi sertifikat program eksekutif dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu menjelaskan, Bunga di Tepi Jurang dikembangkan untuk menghadirkan cerita yang lebih mendalam. Tidak hanya mengandalkan romansa, serial tersebut juga mengeksplorasi sisi psikologis para tokohnya.

Menurut Lesley, proses pengembangan naskah dilakukan secara intensif. Pendalaman karakter, penyusunan alur cerita, hingga aspek visual menjadi fokus utama agar mampu memberikan pengalaman menonton yang kuat bagi penonton.

Bunga di Tepi Jurang mengangkat kisah sejumlah tokoh yang dihadapkan pada berbagai pilihan hidup yang sulit. Setiap episode menghadirkan konflik emosional dan berbagai plot twist yang membentuk perjalanan cerita.

Selain kekuatan naskah, proses produksi juga memberi perhatian pada kualitas sinematografi, tata artistik, dan musik latar. Ketiga unsur tersebut dirancang untuk memperkuat atmosfer cerita sekaligus membangun kedekatan emosional dengan penonton.

Serial ini dibintangi sejumlah aktor dan aktris ternama. Di antaranya Claresta Taufan, Stefan William, Erika Carlina, Aliando Syarief, Rachel Vennya, Derby Romero, Olla Ramlan, Hana Saraswati, serta aktor senior Anjasmara yang memerankan karakter Burhan.

Kehadiran Bunga di Tepi Jurang menambah daftar panjang serial yang diproduksi di bawah kepemimpinan Lesley Simpson. Selama beberapa tahun terakhir, ia dikenal aktif mengembangkan berbagai konten original yang memperkuat industri streaming dan hiburan digital di Indonesia.