Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Minggu, 26 Juli 2026 | 20.18 WIB

Lesley Simpson Hadirkan Serial Bunga di Tepi Jurang, Tawarkan Drama Psikologis Penuh Misteri

Lesley Simpson di gala premiere serial Bunga di Tepi Jurang di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (23/7). - Image

Lesley Simpson di gala premiere serial Bunga di Tepi Jurang di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (23/7).

JawaPos.com - Executive Producer PT Telkomsel Indonesia Lesley Simpson kembali menghadirkan karya terbaru melalui serial original Bunga di Tepi Jurang. Drama tersebut diperkenalkan dalam gala premiere di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (23/7), dengan menawarkan perpaduan drama psikologis, romansa, dan misteri yang diklaim berbeda dari serial Indonesia pada umumnya.

Serial ini diharapkan menjadi alternatif tontonan yang tidak hanya menyuguhkan kisah percintaan, tetapi juga menghadirkan konflik emosional dan pergulatan batin para karakternya. Lesley mengatakan pengembangan proyek dilakukan dalam waktu yang cukup panjang agar kualitas cerita dan produksinya benar-benar matang.

"Kami ingin menyajikan sesuatu yang berbeda untuk penonton. Bunga di Tepi Jurang bukan sekadar cerita cinta biasa, tetapi eksplorasi tentang pilihan hidup, pengorbanan, dan keputusan yang diambil ketika seseorang berada di titik krisis. Kami bangga akhirnya proyek ini dapat dinikmati oleh publik," ujar Lesley saat diwawancarai di sela-sela gala premiere.

Lulusan Curtin University of Technology yang juga mengantongi sertifikat program eksekutif dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu menjelaskan, Bunga di Tepi Jurang dikembangkan untuk menghadirkan cerita yang lebih mendalam. Tidak hanya mengandalkan romansa, serial tersebut juga mengeksplorasi sisi psikologis para tokohnya.

Menurut Lesley, proses pengembangan naskah dilakukan secara intensif. Pendalaman karakter, penyusunan alur cerita, hingga aspek visual menjadi fokus utama agar mampu memberikan pengalaman menonton yang kuat bagi penonton.

Bunga di Tepi Jurang mengangkat kisah sejumlah tokoh yang dihadapkan pada berbagai pilihan hidup yang sulit. Setiap episode menghadirkan konflik emosional dan berbagai plot twist yang membentuk perjalanan cerita.

Selain kekuatan naskah, proses produksi juga memberi perhatian pada kualitas sinematografi, tata artistik, dan musik latar. Ketiga unsur tersebut dirancang untuk memperkuat atmosfer cerita sekaligus membangun kedekatan emosional dengan penonton.

Serial ini dibintangi sejumlah aktor dan aktris ternama. Di antaranya Claresta Taufan, Stefan William, Erika Carlina, Aliando Syarief, Rachel Vennya, Derby Romero, Olla Ramlan, Hana Saraswati, serta aktor senior Anjasmara yang memerankan karakter Burhan.

Kehadiran Bunga di Tepi Jurang menambah daftar panjang serial yang diproduksi di bawah kepemimpinan Lesley Simpson. Selama beberapa tahun terakhir, ia dikenal aktif mengembangkan berbagai konten original yang memperkuat industri streaming dan hiburan digital di Indonesia.

Salah satu pencapaian yang pernah diraih adalah serial Layangan Putus yang memenangkan penghargaan Special Award for Foreign Drama pada ajang Tokyo Drama Awards 2022. Penghargaan tersebut menjadi salah satu pengakuan internasional bagi industri serial Indonesia.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Intip Kisah Bloodhounds 2, Park Seo Joon, Ryu Soo Young, Dex, jadi Cameo - Image
Entertainment

Intip Kisah Bloodhounds 2, Park Seo Joon, Ryu Soo Young, Dex, jadi Cameo

Selasa, 7 April 2026 | 14.43 WIB

Akting Jisoo BLACKPINK dalam ‘Boyfriend On Demand' Picu Perdebatan Baru di Kalangan Penonton - Image
Entertainment

Akting Jisoo BLACKPINK dalam ‘Boyfriend On Demand' Picu Perdebatan Baru di Kalangan Penonton

Jumat, 13 Maret 2026 | 04.47 WIB

Disney+ Korea Bantah Rumor Penayangan Segera Serial 'Knock-Off' yang Dibintangi Kim Soo Hyun - Image
Entertainment

Disney+ Korea Bantah Rumor Penayangan Segera Serial 'Knock-Off' yang Dibintangi Kim Soo Hyun

Minggu, 8 Maret 2026 | 00.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore