Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Jumat, 24 Juli 2026 | 20.35 WIB

Yushin Perankan Pewaris Elite Berhati Dingin dalam The Real Third Generation Heir Is Me! 

Yushin (sumber The Chosun)
Yushin (sumber The Chosun
 
JawaPos.com – Yushin mencuri perhatian lewat aktingnya. Ia resmi dipilih sebagai Baek Do Hyun dalam drama The Real Third Generation Heir Is Me!, produksi KT Studio Genie dan Lilshot, yang mulai tayang pada 23 Juli melalui platform global Lilshot.
 
Dikutip dari The Chosun, drama ini mengambil latar Hwimyung International High School, sekolah elite tempat para pewaris keluarga berpengaruh saling berebut kekuasaan dan prestise.
 
Cerita berpusat pada Hae In, pewaris asli yang menyembunyikan identitasnya, dan Si Eun, pewaris palsu yang merebut posisinya.
 
Keduanya terlibat persaingan sengit demi mendapatkan surat rekomendasi menuju universitas paling bergengsi di dunia, sekaligus mempertaruhkan mimpi, cinta, dan masa depan mereka.
 
Yushin memerankan Baek Do Hyun, yang dijuluki sebagai "raja" di sekolah tersebut. Berkat bakat alami, kharisma luar biasa, dan wibawa yang dimilikinya, Do Hyun menjadi figur yang dihormati semua siswa.
 
Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, melainkan mempertahankan keseimbangan hanya dengan kehadirannya.
 
Sikapnya yang tenang, dingin, namun bebas dari kesombongan menjadi daya tarik tersendiri.
 
Seiring berjalannya cerita, kehidupan Do Hyun mulai berubah setelah bertemu Hae In. Tingkah laku Hae In yang tak biasa membuatnya perlahan merasakan emosi yang belum pernah ia alami sebelumnya.
 
Yushin diperkirakan akan menghadirkan penampilan emosional dengan menggambarkan perubahan psikologis karakter yang tersembunyi di balik wajahnya yang selalu tampak tenang.
 
Yushin sendiri terus menunjukkan perkembangan. Setelah mencuri perhatian lewat film Loop pada 2024, ia tampil dalam sejumlah drama seperti My Partner is a Devil dan Lie, Where's the Vampire?
 
Namanya juga semakin dikenal setelah menjadi runner-up program survival THE SCOOT: The Reborn Star, yang memperlihatkan perjalanan serta perkembangan kemampuannya sebagai entertainer.
 
Yushin juga menuai pujian melalui drama pendek Save Me, saat memerankan siswa penyandang kelumpuhan, serta menunjukkan sisi berbeda sebagai tersangka pembunuhan dalam Snake and Ladder.
 
Kini, lewat The Real Third Generation Heir Is Me!, ia kembali menantang diri dengan karakter baru yang diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor muda berbakat di industri hiburan Korea.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore