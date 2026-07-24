Yushin Perankan Pewaris Elite Berhati Dingin dalam The Real Third Generation Heir Is Me! 

Yushin (sumber The Chosun

JawaPos.com – Yushin mencuri perhatian lewat aktingnya. Ia resmi dipilih sebagai Baek Do Hyun dalam drama The Real Third Generation Heir Is Me!, produksi KT Studio Genie dan Lilshot, yang mulai tayang pada 23 Juli melalui platform global Lilshot.

Dikutip dari The Chosun, drama ini mengambil latar Hwimyung International High School, sekolah elite tempat para pewaris keluarga berpengaruh saling berebut kekuasaan dan prestise.

Cerita berpusat pada Hae In, pewaris asli yang menyembunyikan identitasnya, dan Si Eun, pewaris palsu yang merebut posisinya.

Keduanya terlibat persaingan sengit demi mendapatkan surat rekomendasi menuju universitas paling bergengsi di dunia, sekaligus mempertaruhkan mimpi, cinta, dan masa depan mereka.

Yushin memerankan Baek Do Hyun, yang dijuluki sebagai "raja" di sekolah tersebut. Berkat bakat alami, kharisma luar biasa, dan wibawa yang dimilikinya, Do Hyun menjadi figur yang dihormati semua siswa.

Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain, melainkan mempertahankan keseimbangan hanya dengan kehadirannya.

Sikapnya yang tenang, dingin, namun bebas dari kesombongan menjadi daya tarik tersendiri.

Seiring berjalannya cerita, kehidupan Do Hyun mulai berubah setelah bertemu Hae In. Tingkah laku Hae In yang tak biasa membuatnya perlahan merasakan emosi yang belum pernah ia alami sebelumnya.

Yushin diperkirakan akan menghadirkan penampilan emosional dengan menggambarkan perubahan psikologis karakter yang tersembunyi di balik wajahnya yang selalu tampak tenang.

Yushin sendiri terus menunjukkan perkembangan. Setelah mencuri perhatian lewat film Loop pada 2024, ia tampil dalam sejumlah drama seperti My Partner is a Devil dan Lie, Where's the Vampire?

Namanya juga semakin dikenal setelah menjadi runner-up program survival THE SCOOT: The Reborn Star, yang memperlihatkan perjalanan serta perkembangan kemampuannya sebagai entertainer.

Yushin juga menuai pujian melalui drama pendek Save Me, saat memerankan siswa penyandang kelumpuhan, serta menunjukkan sisi berbeda sebagai tersangka pembunuhan dalam Snake and Ladder.

Kini, lewat The Real Third Generation Heir Is Me!, ia kembali menantang diri dengan karakter baru yang diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor muda berbakat di industri hiburan Korea.