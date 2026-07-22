Video Shakira Berbahasa Korea Viral, Fans Ramai Berspekulasi Soal Konser

shakira dan BTS di piala dunia 2026 (x @popbase)
JawaPos.com – Shakira mencuri perhatian penggemar Korea Selatan setelah mengunggah video singkat berisi sapaan dalam bahasa Korea melalui akun Instagram resminya.
Dengan ekspresi malu-malu namun menggemaskan, penyanyi pop dunia itu menyampaikan salam hangat kepada para penggemarnya.Tak lama setelah video tersebut diunggah, berbagai komentar bermunculan.
Banyak penggemar berharap sapaan itu menjadi pertanda Shakira akan menggelar konser di Korea Selatan dalam waktu dekat.
Reaksi seperti "Shakira menyapa dalam bahasa Korea? Luar biasa!" hingga "Apakah ini kode konser di Korea?" ramai menghiasi media sosial.
Menurut lappran Soompi, terdapat sosok Kany, koreografer asal Prancis yang dikenal luas di Korea berkat penampilannya di berbagai acara televisi.
Kany, yang menikah dengan pria Korea, juga menjadi koreografer utama lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul "Dai Dai". Ia disebut mengajarkan bahasa Korea kepada Shakira saat keduanya menjalani latihan menjelang penampilan di ajang tersebut.
Kedekatan Shakira dengan Korea juga semakin menjadi sorotan setelah pertemuannya dengan BTS pada pertunjukan jeda babak final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, Amerika Serikat.
BTS membuka kemeriahan dengan membawakan lagu "Dynamite", sementara Shakira menutup acara lewat penampilan spektakuler "Dai Dai".
Seusai pertunjukan, RM mengunggah foto bersama Shakira dengan caption "QUEEN", yang kemudian dibalas Shakira dengan membagikan foto grup bersama seluruh anggota BTS disertai tulisan "BTS♡".
Interaksi hangat tersebut membuat penggemar semakin berharap kolaborasi di masa depan. Berbagai komentar seperti ajakan menggelar konser di Korea hingga harapan melihat Shakira dan BTS tampil di satu panggung terus bermunculan, memperlihatkan besarnya antusiasme publik terhadap hubungan baik antara sang penyanyi dan para musisi Korea.
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