CORTIS Jadi Grup Pertama di SUMBAKKOKJIL 2, Siap Hadapi Teror Urban Legend

JawaPos.com – Mnet Plus mengungkap grup pertama yang akan membuka musim terbaru variety show horor SUMBAKKOKJIL 2.

Kali ini, giliran CORTIS yang akan menguji keberanian mereka dalam permainan petak umpet penuh teror dengan konsep yang lebih mencekam dibanding musim sebelumnya.

Dirilis dari soompi, pengumuman tersebut disampaikan pada 20 Juli bersamaan dengan perilisan poster perdana episode CORTIS.

Program survival ini bertema horor yang menggabungkan ketegangan, strategi, dan keberanian para idol K-pop dalam menghadapi situasi tak terduga.

Sebelumnya, para peserta hanya berusaha menghindari sosok misterius selama 4.444 detik di lokasi gelap yang dipenuhi suasana mencekam.

Deretan grup populer seperti TREASURE, NCT WISH, RIIZE, ZEROBASEONE, TXT, ALLDAY PROJECT, TWS, hingga BOYNEXTDOOR sukses menghadirkan momen menegangkan sekaligus menghibur bagi penonton.

Di episode kedua SUMBAKKOKJIL membawa perubahan besar pada konsep permainannya.

Setiap episode kini akan mengangkat kisah yang terinspirasi dari legenda urban dan cerita hantu populer.

Para peserta tidak hanya bersembunyi dari sosok pencari, tetapi juga harus memerankan karakter dalam alur cerita sambil mencari jalan keluar dari ruang misterius yang penuh ancaman.