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Leni Setya Wati
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.57 WIB

Oh Yujin Comeback dengan Single "Eouya Mwohani"

oh yujin (x @kpopdankdramaid) - Image

oh yujin (x @kpopdankdramaid)

JawaPos.com - Oh Yujin siap menyapa penggemar dengan karya terbaru melalui single "Eouya Mwohani" (What Are You Doing, Fox?).

Menjelang perilisan lagu pada 21 Juli, ia lebih dulu membagikan serangkaian foto konsep yang sukses mencuri perhatian para penggemar.

Dikutip dari The Chosun, foto yang diunggah melalui akun media sosial resminya pada 16 dan 17 Juli menampilkan perubahan visual yang berbeda dari biasanya.

Oh Yujin tampil dengan kulit yang bersinar, riasan elegan, serta ekspresi penuh percaya diri yang semakin menonjolkan pesonanya sebagai salah satu penyanyi trot muda paling bersinar saat ini.

Comeback kali ini menghadirkan sisi yang lebih manis dan menggemaskan. Oh Yujin tampil mengenakan aksesori telinga rubah dan ekor berbulu, selaras dengan tema "Eouya Mwohani". 

Gaya tersebut memberikan nuansa baru yang memperkuat karakter ceria sekaligus memunculkan rasa penasaran terhadap konsep keseluruhan lagu.

Oh Yujin dikenal lewat energi positif dan penampilannya yang cerah di atas panggung. Melalui rilisan terbarunya, ia ingin menunjukkan warna musik yang lebih beragam serta membuktikan kemampuannya dalam mengeksplorasi konsep yang berbeda tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai penyanyi trot.

Comeback ini juga menjadi langkah penting bagi Oh Yujin untuk memperkokoh posisinya sebagai salah satu bintang muda yang memimpin generasi baru musik trot Korea.

Dengan terus menghadirkan konsep segar dan penampilan yang menarik, ia berupaya menjangkau lebih banyak pendengar sekaligus memperluas identitas musikalnya.

Single "Eouya Mwohani" dijadwalkan dirilis tanggal 21 Juli. Penggemar pun menantikan seperti apa lagu, koreografi, dan penampilan terbaru yang akan disuguhkan Oh Yujin dalam babak baru perjalanan kariernya.

Editor: Hanny Suwindari
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