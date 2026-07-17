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Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 03.10 WIB

Jay Chang Ungkap Perjalanan Menemukan Jati Diri, Siap Tunjukkan Sisi Baru sebagai Musisi 

jay chang (x @popcrave)
jay chang (x @popcrave
 
JawaPos.com - Jay Chang membuktikan dirinya sebagai salah satu musisi muda yang berkembang pesat di industri K-Pop.
 
Dalam wawancara eksklusif bersama media allkpop, penyanyi yang dikenal lewat Boys Planet dan Build Up: Vocal Boy Group Survival itu berbagi cerita tentang perjalanan menemukan identitas musik hingga ambisinya untuk menjadi seorang "master artist" yang mampu menciptakan karya lebih luas sebagai penyanyi, penulis lagu, sekaligus produser.
 
Mengawali karier solo dengan lagu "Is You" pada 2020, Jay mengaku membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahami karakter musik yang benar-benar mewakili dirinya.
 
Kini, ia merasa telah menemukan warna vokal dan gaya bermusik yang lebih matang. Menurutnya, proses tersebut membuatnya semakin percaya diri dalam menghadirkan karya yang autentik.
 
Boys Planet juga disebut menjadi titik penting dalam kariernya. Program tersebut membentuknya menjadi sosok yang lebih profesional, sementara aktivitas bersama ONE PACT dan proyek vokal B.D.U memperluas pandangannya terhadap berbagai genre musik.
 
Berkolaborasi dengan banyak musisi membuat Jay semakin memahami keunikan yang bisa ia tawarkan kepada para pendengar.
 
Jay juga aktif terlibat dalam proses penulisan lagu. Ia mengungkapkan tantangan terbesar saat menciptakan musik adalah menemukan cara menyampaikan emosi melalui lirik dan melodi secara seimbang.
 
Namun, menurutnya, ketika semua elemen itu berhasil menyatu, proses kreatif menjadi jauh lebih memuaskan.
 
Jay mengaku semakin tertarik mengeksplorasi genre R&B dan soul setelah merilis single "FEEL" dan "HIGHER".
 
Meski begitu, ia memastikan karya berikutnya akan menghadirkan warna yang berbeda dan diyakini mampu mengejutkan para penggemar, sekaligus tetap sesuai dengan karakter vokalnya yang khas.
 
Di akhir wawancara, Jay Chang menegaskan bahwa target terbesarnya bukan sekadar menggelar tur dunia, melainkan terus berkembang sebagai seniman.
 
Ia berharap suatu hari nanti bisa menuangkan seluruh ide dan emosinya ke dalam musik dengan lebih bebas.
 
"Aku ingin melihat sejauh mana aku bisa berkembang sebagai seorang artis," ungkapnya, menegaskan komitmennya untuk terus berevolusi di industri musik.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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