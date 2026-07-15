My Idol, My Debut Rilis Still Baru, Perjuangan Trainee Menuju Debut Penuh Air Mata dan Harapan

JawaPos.com – Drama My Idol, My Debut membagikan deretan still terbaru yang memperlihatkan perjuangan emosional para trainee K-pop dalam mengejar impian mereka.

Menurut laporan soompi, drama bergenre coming-of-age dengan sentuhan time-slip ini mengisahkan seorang penggemar yang kembali ke masa lalu delapan tahun demi mencegah sebuah tragedi, namun justru berakhir menjadi trainee idol.

Foto terbaru menyoroti dua momen paling menentukan dalam perjalanan para karakter, yakni evaluasi bulanan dan penilaian akhir yang menentukan susunan grup debut IRION serta BOY TO THE MOON.

Di balik panggung gemerlap industri hiburan, drama ini memperlihatkan tekanan besar yang harus dihadapi para calon idol untuk mewujudkan impian mereka.

Ketegangan begitu terasa saat Aji, yang diperankan Nana WOOAH, berdiri dengan tangan terlipat sopan sambil menunggu hasil evaluasi.

Di sisi lain, Karin yang dimainkan Kaede dari tripleS tampak terduduk sendirian di lantai ruang latihan dengan ekspresi penuh kecemasan.

Adegan latihan koreografi yang dipenuhi keringat juga memperlihatkan kerja keras para trainee dalam menyempurnakan setiap gerakan.

Tekanan memuncak ketika Choi Annie (Hwang Ji Ah) terlihat mengalami mental breakdown setelah menerima hasil evaluasi bulanannya.

Sementara itu, AISA juga menampilkan ekspresi rumit yang menggambarkan pergulatan batin antara harapan dan rasa takut akan kegagalan.