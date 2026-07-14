"Family Register" Rilis Still Terbaru, Se Ri dan Young Joo Kembali Berhadapan di Rumah Duka 

JawaPos.com – Drama "Family Register" membagikan teaser terbaru jelang penayangan episode berikutnya. Kali ini, perhatian tertuju pada pertemuan emosional antara Se Ri dan Young Joo yang berlangsung di rumah duka setelah kondisi Cha Min Ki semakin memburuk.
Dilansir dari Soompi, di episode sebelumnya, konflik keluarga memuncak ketika Cha Min Ki (Jeon No Min), yang didiagnosis mengidap penyakit terminal, memohon maaf kepada kedua putranya dengan berlutut di ruang perawatan.
Momen tersebut memicu pertengkaran sengit setelah Se Ri (Han Go Eun) tak mampu menyembunyikan emosinya dan Young Joo (Lim Ji Eun) menegaskan agar Se Ri tidak ikut campur dalam urusan keluarganya.
Se Ri kembali bertemu Young Joo di rumah duka bersama Ji Ni (Park Se Young). Keduanya tampil mengenakan busana hitam dengan ekspresi yang sama-sama menyiratkan kesedihan, namun tatapan mereka dipenuhi ketegangan yang membuat suasana semakin mencekam.
Se Ri berusaha menahan gejolak perasaannya, tetapi mata yang memerah memperlihatkan luka batin dan emosi yang telah lama dipendam. Di sisinya, Ji Ni tetap setia menemani sambil mengamati situasi yang semakin rumit di antara kedua wanita tersebut.
Young Joo tampil jauh lebih tenang dibandingkan saat pertengkaran di rumah sakit. Meski wajahnya terlihat terkendali, sorot matanya masih memancarkan ketegasan.
Kehadiran seorang anggota keluarga yang berdiri di samping Young Joo juga mengisyaratkan bahwa konfrontasi baru berpotensi terjadi dalam suasana duka tersebut.
Episode terbaru "Family Register" diprediksi akan menghadirkan perkembangan emosional yang semakin intens. Penonton pun dibuat penasaran apakah Se Ri dan Young Joo akhirnya mampu meredam konflik yang selama ini membayangi keluarga mereka, atau justru membuka luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh.
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