Netflix Kembali Uji Coba Layanan Gratis Usai 6 Tahun di Sejumlah Negara untuk Menarik Pelanggan Baru

JawaPos.com – Netflix kembali menguji program uji coba gratis setelah menghentikan layanan tersebut sekitar enam tahun lalu.

Dilansir dari laman What’s on Netflix pada Jum'at (10/7), Program ini diterapkan secara terbatas di beberapa negara sebagai bagian dari pengujian untuk menarik pelanggan baru.

Perusahaan menyatakan bahwa promosi tersebut masih berada pada tahap evaluasi dan belum dipastikan akan diterapkan secara global.

Juru bicara Netflix mengatakan perusahaan secara rutin menguji berbagai promosi guna membantu calon pelanggan merasakan manfaat layanan yang ditawarkan.

Di Brasil, sejumlah pengguna dilaporkan memperoleh masa uji coba gratis selama 14 hari, sementara sebagian lainnya menerima penawaran selama 7 hari atau 30 hari. Program tersebut hanya ditujukan bagi pengguna yang belum pernah berlangganan Netflix sebelumnya.

Netflix sebelumnya menghentikan program uji coba gratis secara bertahap pada 2019 hingga 2020 dan menggantinya dengan berbagai strategi pemasaran lain.

Perusahaan juga sempat menghadirkan portal “Tonton Gratis” serta menawarkan promosi khusus melalui sejumlah acara langsung di beberapa negara. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menarik minat calon pelanggan yang masih ragu berlangganan.

Saat ini Netflix memiliki lebih dari 325 juta pelanggan di seluruh dunia dan terus mencari strategi baru untuk memperluas basis penggunanya.

Perusahaan akan mengevaluasi hasil pengujian tersebut melalui metode pengujian A/B sebelum memutuskan apakah program uji coba gratis akan diterapkan secara lebih luas.