Anya Taylor-Joy Resmi Bergabung dengan The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Jadi Peri Baru di Middle-earth

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JawaPos.com - Aktris pemenang Golden Globe Anya Taylor-Joy resmi bergabung dalam film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Dalam proyek terbaru semesta The Lord of the Rings ini, ia akan memerankan karakter peri (Elf) baru bernama Seren.

Seren merupakan karakter orisinal yang diciptakan khusus untuk film ini dan tidak muncul dalam karya-karya asli J.R.R. Tolkien.

Ia digambarkan sebagai seorang Sindar Elf dari Woodland Realm yang menjadi agen kepercayaan sekaligus petarung mematikan di bawah pimpinan Raja Thranduil.

Usai pengumuman tersebut, Anya Taylor-Joy mengungkapkan antusiasmenya bergabung dengan salah satu waralaba fantasi terbesar sepanjang masa.

Dalam sebuah wawancara, sang aktris bahkan berseloroh bahwa dirinya "merasa telah menjadi elf sepanjang hidupnya" dan menyebut kesempatan memerankan Seren sebagai mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan.

Ia juga mengaku telah lama mengagumi dunia The Lord of the Rings serta sosok Andy Serkis, yang kembali menyutradarai sekaligus memerankan Gollum.

The Hunt for Gollum akan mengisahkan perburuan Gollum yang berlangsung sebelum peristiwa dalam The Fellowship of the Ring.

Ceritanya berfokus pada misi Gandalf dan Aragorn untuk menemukan Gollum sebelum rahasia tentang Cincin Utama jatuh ke tangan Sauron.

Film ini akan mengeksplorasi bagian cerita Middle-earth yang hanya disinggung secara singkat dalam karya Tolkien.

Selain Anya Taylor-Joy, film ini juga menghadirkan deretan bintang seperti Ian McKellen yang kembali sebagai Gandalf, Elijah Wood sebagai Frodo Baggins, Lee Pace sebagai Thranduil, serta Jamie Dornan, Kate Winslet, dan Leo Woodall sebagai karakter-karakter baru.

Andy Serkis kembali menghidupkan karakter Gollum yang telah melekat dengan namanya selama lebih dari dua dekade.

Film garapan Andy Serkis ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Desember 2027.

Dengan hadirnya karakter baru seperti Seren, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum diharapkan mampu memperluas kisah Middle-earth sekaligus menghadirkan perspektif baru bagi para penggemar waralaba fantasi legendaris tersebut.