Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 4 Juli 2026 | 22.01 WIB

Anya Taylor-Joy Resmi Bergabung dengan The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, Jadi Peri Baru di Middle-earth

Ilustrasi photo dari x @variety

 

JawaPos.com - Aktris pemenang Golden Globe Anya Taylor-Joy resmi bergabung dalam film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Dalam proyek terbaru semesta The Lord of the Rings ini, ia akan memerankan karakter peri (Elf) baru bernama Seren.
 
Seren merupakan karakter orisinal yang diciptakan khusus untuk film ini dan tidak muncul dalam karya-karya asli J.R.R. Tolkien.
 
Ia digambarkan sebagai seorang Sindar Elf dari Woodland Realm yang menjadi agen kepercayaan sekaligus petarung mematikan di bawah pimpinan Raja Thranduil.
 
Usai pengumuman tersebut, Anya Taylor-Joy mengungkapkan antusiasmenya bergabung dengan salah satu waralaba fantasi terbesar sepanjang masa.
 
Dalam sebuah wawancara, sang aktris bahkan berseloroh bahwa dirinya "merasa telah menjadi elf sepanjang hidupnya" dan menyebut kesempatan memerankan Seren sebagai mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan.
 
Ia juga mengaku telah lama mengagumi dunia The Lord of the Rings serta sosok Andy Serkis, yang kembali menyutradarai sekaligus memerankan Gollum.
 
The Hunt for Gollum akan mengisahkan perburuan Gollum yang berlangsung sebelum peristiwa dalam The Fellowship of the Ring.
 
Ceritanya berfokus pada misi Gandalf dan Aragorn untuk menemukan Gollum sebelum rahasia tentang Cincin Utama jatuh ke tangan Sauron.
 
Film ini akan mengeksplorasi bagian cerita Middle-earth yang hanya disinggung secara singkat dalam karya Tolkien.
 
Selain Anya Taylor-Joy, film ini juga menghadirkan deretan bintang seperti Ian McKellen yang kembali sebagai Gandalf, Elijah Wood sebagai Frodo Baggins, Lee Pace sebagai Thranduil, serta Jamie Dornan, Kate Winslet, dan Leo Woodall sebagai karakter-karakter baru.
 
Andy Serkis kembali menghidupkan karakter Gollum yang telah melekat dengan namanya selama lebih dari dua dekade.
 
Film garapan Andy Serkis ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 17 Desember 2027.
 
Dengan hadirnya karakter baru seperti Seren, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum diharapkan mampu memperluas kisah Middle-earth sekaligus menghadirkan perspektif baru bagi para penggemar waralaba fantasi legendaris tersebut.
 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

4

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

5

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

8

Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen

9

Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore