5 Anggota Baru Unit itsnotover Resmi Diperkenalkan Lewat Film "Face ID"

Ilustrasi foto dari x @soompi JawaPos.com - Boy group idntt resmi memperkenalkan lima anggota baru untuk unit ketiga mereka, itsnotover, melalui film sinematik bertajuk "Face ID".

Alih-alih sekadar menampilkan profil para anggota, MODHAUS memilih menyuguhkan pengalaman visual yang penuh misteri, mengajak penggemar menyelami dunia baru yang menjadi fondasi debut unit tersebut.

Dirilis pada 1 Juli pukul 00.00 KST, "Face ID" bukan hanya menjadi video perkenalan, tetapi juga sebuah pembuka cerita yang sarat makna.

Dengan balutan visual futuristis, permainan cahaya dramatis, serta teknologi pemindaian wajah sebagai elemen utama, film ini perlahan mengungkap identitas lima anggota baru layaknya potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya.

Pendekatan sinematik tersebut kembali menegaskan ciri khas MODHAUS dalam membangun semesta idntt.

Setiap adegan dirancang bukan hanya untuk memperlihatkan wajah para anggota, tetapi juga membangun rasa penasaran terhadap kisah, karakter, dan konsep yang akan mereka usung saat resmi debut.

Kehadiran lima wajah baru ini menjadi langkah penting dalam perjalanan itsnotover, unit ketiga yang dijadwalkan debut pada 13 Juli 2026 pukul 18.00 KST.

Setelah unevermet membuka perjalanan idntt pada Agustus 2025 dan yesweare melanjutkan estafet pada Januari 2026, kini giliran itsnotover melengkapi narasi besar yang telah dipersiapkan sejak awal proyek dimulai.

Atmosfer yang dihadirkan dalam "Face ID" juga memberikan gambaran mengenai identitas unit terbaru ini.

Nuansa urban yang dipadukan dengan sentuhan teknologi modern menciptakan kesan yang lebih berani, matang, dan penuh energi.

Tanpa mengungkap terlalu banyak detail, film tersebut sukses memancing rasa ingin tahu penggemar terhadap musik, penampilan, hingga konsep visual yang akan diperlihatkan saat debut nanti.

Perjalanan menuju hari debut pun akan dipenuhi berbagai konten eksklusif.

MODHAUS telah menyiapkan rangkaian promosi yang mencakup Character Film, Mood Film, Mood Image, Concept Photo, Highlight Medley, hingga teaser video musik.

Strategi ini diharapkan mampu membawa penggemar semakin dekat dengan karakter masing-masing anggota sebelum album resmi dirilis.