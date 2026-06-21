Toy Story 6 Diproyeksikan sebagai Akhir Trilogi dari Kisah Bonnie Bersama Mainannya

JawaPos.com – Film Toy Story 6 mulai direncanakan sebagai bagian dari visi kreatif baru Pixar yang berfokus pada perjalanan Bonnie.

Dilansir dari laman Comic Basics pada Minggu (21/6), Sutradara Andrew Stanton mengungkapkan bahwa waralaba tersebut berpotensi memiliki trilogi baru setelah kisah Andy selesai dalam tiga film pertama. Rencana tersebut akan menghadirkan babak baru perjalanan para mainan bersama pemilik barunya.

Andrew Stanton menjelaskan bahwa trilogi pertama Toy Story berhasil karena mengikuti perkembangan kehidupan Andy dari masa kecil hingga dewasa. Ia ingin pendekatan serupa diterapkan pada kisah Bonnie dengan menggambarkan perubahan hidup anak tersebut secara alami.

Menurut Stanton, perjalanan karakter anak-anak menjadi elemen utama yang membuat cerita Toy Story terasa dekat dengan penonton.

Stanton menyebut bahwa dirinya melihat peluang besar untuk melanjutkan kisah Toy Story setelah mengembangkan film kelima. Ia menilai masih terdapat banyak cerita yang dapat dieksplorasi dari kehidupan para mainan ketika mendampingi Bonnie.

Meski demikian, belum ada keputusan resmi dari Disney dan Pixar mengenai produksi Toy Story 6.

Jika mendapat persetujuan produksi, Toy Story 6 diperkirakan akan menampilkan Bonnie yang telah tumbuh lebih dewasa. Cerita tersebut kemungkinan akan menggunakan pola serupa dengan perjalanan Andy, ketika para mainan menghadapi perubahan kehidupan bersama pemiliknya.

Trilogi yang berfokus pada Bonnie diharapkan dapat menjadi penutup emosional bagi perjalanan Bonnie dan para karakter mainan.

Waralaba Toy Story selama tiga dekade telah menjadi salah satu seri animasi terbesar milik Pixar dengan kesuksesan finansial yang besar. Potensi keberlanjutan cerita menjadi alasan kuat bagi Disney dan Pixar untuk mempertimbangkan proyek lanjutan tersebut.