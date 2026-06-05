"Jalan Tengah" Versi Barsena Bestandhi: Mengubah Narasi Perpisahan Menjadi Harapan untuk Bertahan

Ilustrasi foto dari akun instagram @Barsenabes

JawaPos.com - Sukses menyayat hati pencinta musik lewat lagu "Ruang Baru" (OST My Annoying Brother) dan "Hari Paling Spe(sial)", penyanyi berbakat Barsena Bestandhi kembali memanjakan telinga pendengar setianya.

Kali ini, Barsena secara resmi merilis ulang lagu "Jalan Tengah" dalam versi suaranya sendiri, yang baru saja rilis di kanal YouTube resminya pada Kamis, 4 Juni 2026.

Untuk penikmat musik Indonesia, judul ini tentu sudah tidak asing lagi. Lagu ini sempat booming lewat suara merdu Naura Ayu beberapa tahun lalu.

Namun, lewat versi terbarunya, Barsena berhasil membawa suasana yang jauh lebih intim, dewasa, dan penuh perenungan.

Didominasi oleh instrumen yang syahdu dan vokal hangat khas Barsena, aransemen baru yang sederhana ini justru terasa begitu dalam dan menyayat hati, sekaligus menjelma menjadi ruang aman bagi siapa saja yang sedang dirundung keraguan dalam hubungan serta tekanan disegala arah.

Melalui akun Instagram pribadinya, Barsena meluruskan persepsi keliru yang kerap beredar di kalangan pendengar. Banyak yang mengira bahwa "Jalan Tengah" adalah sebuah lagu perpisahan tanpa harapan.

Namun, Barena sendiri mengartikan karya ini secara mendalam: sebuah misi penyelamatan untuk hubungan yang nyaris selesai.

"Lagu ini adalah sebuah tulisan tentang memperjuangkan dan mempertahankan apa yang kita sayang," ungkap Barsena.

Bagi Barsena, "Jalan Tengah" adalah ajakan untuk berhenti sejenak dan mengingat kembali alasan terbesar mengapa kita memilih untuk menyayangi seseorang sejak awal.

Ia berpesan agar sepasang kekasih tidak menyerah begitu saja hanya karena omongan orang lain atau terjebak dalam asumsi sepihak yang divalidasi oleh standar semu media sosial.

Lewat lirik dan melodi terbarunya, Barsena ingin menegaskan bahwa di ujung keretakan sekalipun, selalu ada celah untuk harapan baru.

Versi orisinal dari Barsena Bestandhi ini sudah bisa dinikmati dan siap menemani perjalanan emosional Anda menuju titik temu bersama pasangan.

Selama tmenikmati alunan merdu suara Barsena di segala Platform musik. karena percaya atau tidak sebuah lagu adalah lantunan doa juga afirmasi positif untuk masa depan.