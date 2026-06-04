Primaria Fest 2026, Festival Musik Terbaru yang Guncang Tegal

JawaPos.com - Industri musik Tanah Air terus mengalami perubahan seiring bergesernya selera pendengar, terutama di kalangan generasi muda.

Genre seperti koplo dan Indonesian Bounce Music (IBM) yang sebelumnya kerap diposisikan sebagai musik pinggiran, kini justru semakin diterima luas dan menjadi bagian dari ekspresi budaya populer.

Perkembangan tersebut didukung oleh masifnya penggunaan platform digital, tumbuhnya komunitas musik, serta keterkaitan yang semakin erat antara musik dan gaya hidup anak muda.

Akibatnya, Indonesian Bounce Music tidak hanya populer di ruang digital, tetapi juga menjadi bagian penting dari berbagai acara hiburan, mulai dari klub malam hingga festival berskala besar.

Menangkap tren tersebut, Primaria Fest 2026 akan digelar di Tegal sebagai festival yang berfokus pada Indonesian Bounce Music. Acara ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman hiburan yang lebih interaktif dengan melibatkan audiens secara langsung dalam berbagai aktivitas festival.

Festival yang akan berlangsung pada 5 Juni 2026 di Lapangan Parkir Rita Mall, Tegal, ini tidak hanya menawarkan penampilan musik dari sejumlah musisi ternama, tetapi juga menghadirkan konsep hiburan yang menempatkan pengunjung sebagai bagian dari pengalaman festival secara keseluruhan.

“Primaria Fest adalah platform festival yang diinisiasi oleh Resonine dengan fokus membangun ekosistem kreatif melalui musik, pengalaman, dan komunitas. Kami ingin menghadirkan format festival yang tidak hanya menghadirkan tontonan, tetapi juga pengalaman kolektif yang terasa lebih dekat, personal, dan partisipatif,” ungkap Reza Lubis, Festival Director Primaria Fest.

Mengusung konsep experience-driven, festival ini akan menghadirkan berbagai elemen yang mendorong keterlibatan penonton, mulai dari interaksi langsung dengan penampil, sesi sing along, hingga berbagai aktivasi yang memungkinkan audiens berpartisipasi secara aktif selama acara berlangsung.

Pada penyelenggaraan perdananya di Tegal, Primaria Fest menghadirkan sejumlah nama yang telah dikenal luas oleh penggemar Indonesian Bounce Music. NDX A.K.A dan Whisnu Santika akan menjadi penampil utama yang memeriahkan festival tersebut.