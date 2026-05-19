Serial Asmara Asrama Padukan Hidden Identity, Cinta Segitiga, dan Olahraga

JawaPos.com - Asmara Asrama sedang menjalani proses syuting. Senin (18/5) kemarin, series hasil kolaborasi antara WeTV Indonesia dan Magma Entertainment itu menjalani proses syuting sekaligus melakukan tumpengan di Felfest Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Series ini memadukan hidden identity, cinta segitiga, dan latar dunia olahraga yang masih segar untuk industri serial saat ini. Selain itu, series Asmara Asrama juga menyuguhkan banyak adegan lucu dan menggemaskan.

"Kami berharap ini bisa menjadi kombinasi elemen yang menarik dan menjadikan Asmara Asrama sebagai tontonan favorit baru bagi masyarakat,” kata Febriamy Hutapea, Executive Producer & Country Head WeTV Indonesia.

Pengerjaan series Asmara Asrama melibatkan dua sutradara sekaligus yaitu Adis Kayl dan Imron Ayikayu. Mereka mengemas setiap momen emosional menjadi tampilan visual yang dinamis.

"Kehadiran sutradara perempuan di proyek ini memberikan sudut pandang perempuan (female gaze) yang lebih kuat," ungkapnya lebih lanjut.

Series Asmara Asrama menceritakan tentang pencarian jati diri seorang gadis bernama Mara (Diandra Agatha). Dia nekat mengambil risiko terbesar dalam hidup demi melindungi impian saudara kembarnya.

Adis Kayl selaku sutradara mengatakan, Mara menghadapi tekanan keluarga dan juga prestasi. Cerita ini dinilai relate dengan kehidupan banyak anak muda saat ini.

“Di WeTV Original Asmara Asrama, karakter Mara dekat dengan realitas anak muda masa kini. Dan yang menarik di sini, kita memadukan drama keluarga dengan dunia olahraga," papar Adis.