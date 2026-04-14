Sischa Widya Maharani
14 April 2026, 19.24 WIB

Pecah Banget! BIGBANG Guncang Coachella, Aksi Daesung Jadi Highlight

Penampilan BIGBAG yang tampil epik di panggung Coachella 2026. (Chosun)

JawaPos.com - BIGBANG kembali membuktikan status mereka sebagai legenda K-pop setelah tampil di Coachella 2026 dalam rangka perayaan 20 tahun debut.
 
Grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang dan Daesung ini tampil di panggung utama Outdoor Theater sebagai salah satu penampil paling dinantikan.
 
Penampilan dibuka dengan lagu ikonik Bang Bang Bang yang langsung memanaskan suasana dan membuat penonton histeris.
 
Sepanjang kurang lebih satu jam, BIGBANG membawakan total 17 lagu hits dengan aransemen baru lintas genre seperti EDM, R&B, reggae hingga funk.
 
Namun, momen paling mencuri perhatian justru datang dari Daesung dengan penampilan solonya yang tak terduga.
 
Daesung tiba-tiba membawakan lagu trot "Han Do Cho Gwa" dan "Look at Me, Defect" dengan gaya khasnya yang playful, menciptakan suasana unik di tengah festival musik internasional sebagaimana dilansir dari Chosun.
 
Perubahan genre yang mendadak dari musik modern ke trot membuat banyak penonton “drop” baik karena kaget maupun ikut terbawa suasana.
 
Bahkan, ini menjadi salah satu momen paling viral karena disebut sebagai pertama kalinya genre trot dibawakan di panggung Coachella.
 
Reaksi penonton pun sangat beragam, mulai dari tertawa, terkejut hingga ikut bernyanyi dan menari bersama.
 
Penampilan ditutup dengan lagu “Still Life” yang emosional, lengkap dengan elemen nostalgia yang menyentuh penggemar lama.
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
