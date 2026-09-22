Mau Kirim Barang Besar? Jangan Cuma Cek Berat, Ini yang Perlu Diperhatikan

JawaPos.com - Mengirim barang berukuran besar seperti furniture dan peralatan rumah serta kebutuhan bisnis membutuhkan persiapan berbeda dari paket kecil. Pengirim harus memperhatikan berat, ukuran, jenis barang, lokasi pengiriman, dan kebutuhan setelah barang sampai.

Proses pengiriman bisa menjadi lebih mudah jika informasi barang sudah disiapkan sejak awal. Data seperti berat, dimensi, lokasi asal, dan tujuan membantu pengirim mengetahui kebutuhan dan memperkirakan biaya pengiriman.

PR J&T Cargo Indonesia Natalia Pangaribuan mengatakan kebutuhan pengiriman barang besar bisa berbeda. Pelanggan harus memahami info dasar sebelum menentukan proses pengiriman.

"Ketika mengirim barang berukuran besar, pelanggan biasanya memiliki pertanyaan yang cukup beragam, mulai dari bagaimana menghitung ongkir hingga bagaimana memastikan barang siap dikirim. Melalui kampanye 'Besar Barangnya, Gampang Kirimnya', kami ingin membantu pelanggan memahami hal-hal tersebut sehingga mereka dapat mempersiapkan pengiriman dengan lebih mudah," kata Natalia dalam keterangannya, Senin (21/9).

Ongkos kirim barang besar tidak hanya dipengaruhi berat barang saja. Mengetahui biaya pengiriman penting sebelum mengirim barang berukuran besar.

Perhitungan ongkir tidak selalu didasarkan berat aktual barang. Dimensi atau volume barang juga sering diperhitungkan.

Karena itu, pengirim harus mencatat berat sekaligus ukuran barang sebelum mengecek biaya pengiriman. Informasi asal dan tujuan juga penting untuk gambaran kebutuhan dan biayanya.