8 Ciri Introvert yang Lebih Suka Waktu Sendiri dan Hindari Basa-Basi Menurut Psikologi

Ciri introvert yang lebih suka waktu sendiri dan hindari basa-basi menurut psikologi (Magnific/ jcomp)
JawaPos.com – Psikologi introver menjadi penjelasan penting mengapa sebagian orang lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri dibanding bersosialisasi.
Meski memiliki kecenderungan introver, mereka tidak selalu canggung atau sulit bergaul seperti anggapan banyak orang.
Lebih menyukai waktu sendiri bukan berarti mereka benar-benar menghindari hubungan sosial dengan orang lain.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (25/8), berikut delapan ciri psikologi introver yang biasa dimiliki orang yang lebih suka waktu sendiri dan menghindari basa-basi.
1. Memiliki fokus yang sangat mendalam
Kemampuan fokus menjadi keterampilan langka di tengah kebiasaan menggulir konten singkat secara terus-menerus.
Orang yang menikmati waktu sendiri justru mampu mempertahankan konsentrasi dalam jangka waktu yang lama.
Mereka biasa menghabiskan waktu dengan hobi seperti menulis atau merajut yang membutuhkan fokus tinggi.
Kemampuan ini juga membantu mereka merefleksikan tindakan masa lalu demi memperbaiki diri di kemudian hari.
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Jawa Pos
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