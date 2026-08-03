Menurut Psikologi, 7 Percakapan Penting yang Jarang Ada di Tempat Kerja dan Perlu Dilakukan

seseorang yang membutuhkan percakapan di luar tempat kerja. (Magnific)

JawaPos.com - Setiap hari kita berbicara dengan rekan kerja. Kita berdiskusi tentang proyek, menghadiri rapat, mengirim pesan di aplikasi kerja, hingga membahas laporan dan target bulanan. Namun ironisnya, semakin banyak kita berbicara, belum tentu semakin banyak percakapan yang benar-benar bermakna.



Banyak lingkungan kerja dipenuhi komunikasi yang bersifat transaksional: siapa mengerjakan apa, kapan selesai, dan bagaimana hasilnya. Padahal menurut psikologi, manusia tidak hanya membutuhkan komunikasi untuk bertukar informasi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan emosional, membangun rasa aman, serta menciptakan hubungan yang sehat.



Ketika percakapan yang bermakna menghilang, muncul berbagai dampak seperti kelelahan emosional (burnout), rendahnya keterikatan terhadap pekerjaan (employee engagement), hingga meningkatnya stres dan kesepian di tempat kerja.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (2/8), terdapat tujuh percakapan yang sering tidak kita dapatkan di tempat kerja, padahal sangat dibutuhkan menurut ilmu psikologi.



1. "Apa kabarmu sebenarnya?"



Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sangat jarang ditanyakan dengan sungguh-sungguh.



Sering kali seseorang hanya bertanya "Apa kabar?" sebagai basa-basi. Jawaban yang muncul pun hampir selalu sama:



"Baik."



Padahal di balik kata "baik" bisa saja seseorang sedang menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kehilangan motivasi, bahkan mengalami gangguan kecemasan.



Dalam psikologi, kebutuhan untuk didengar merupakan bagian penting dari emotional validation. Ketika seseorang merasa emosinya diakui tanpa dihakimi, tingkat stresnya dapat menurun dan rasa percaya kepada lingkungan meningkat.



Penelitian mengenai psychological safety juga menunjukkan bahwa karyawan lebih produktif ketika mereka merasa aman untuk menunjukkan sisi kemanusiaannya, bukan hanya profesionalismenya.



Sayangnya, banyak budaya kerja justru menganggap menunjukkan kesulitan sebagai tanda kelemahan.



Padahal satu percakapan tulus bisa menjadi penyelamat hari seseorang.



2. "Apa yang membuat pekerjaanmu terasa berarti?"



Sebagian besar evaluasi kerja berisi pertanyaan seperti:



Apa targetmu?

Berapa pencapaiannya?

Mengapa belum selesai?



Jarang sekali ada yang bertanya:



"Apa yang membuat pekerjaan ini bermakna bagimu?"



Dalam teori Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, manusia memiliki kebutuhan dasar berupa kompetensi, otonomi, dan keterhubungan.



Ketika seseorang memahami makna pekerjaannya, motivasi intrinsiknya meningkat. Ia tidak lagi bekerja hanya demi gaji, tetapi juga karena merasa pekerjaannya memiliki kontribusi.



Sebaliknya, jika makna pekerjaan hilang, pekerjaan yang sama akan terasa jauh lebih melelahkan.



3. "Apa yang sedang membuatmu kesulitan?"



Di banyak kantor, orang lebih sering diminta memberikan solusi daripada mengakui kesulitan.



Akibatnya banyak karyawan memilih diam.



Mereka takut dianggap tidak kompeten.



Padahal psikologi menunjukkan bahwa mengakui kesulitan bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal dalam problem solving.



Percakapan semacam ini memungkinkan seseorang meminta bantuan sebelum masalah berkembang menjadi tekanan psikologis yang lebih besar.



Lingkungan kerja yang sehat bukan lingkungan tanpa masalah, melainkan lingkungan yang membuat orang merasa aman untuk membicarakan masalahnya.



4. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu berkembang?"



Feedback sering kali hanya muncul ketika ada kesalahan.



Akibatnya karyawan mengasosiasikan evaluasi dengan kritik.



Padahal menurut konsep Growth Mindset dari Carol Dweck, perkembangan seseorang jauh lebih efektif ketika fokus diarahkan pada proses belajar dibanding sekadar hasil akhir.



Percakapan mengenai pengembangan diri membantu seseorang melihat bahwa organisasi peduli terhadap masa depannya, bukan hanya produktivitas hari ini.



Ketika seseorang merasa berkembang, tingkat kepuasan kerjanya meningkat dan risiko burnout menurun.



5. "Terima kasih, pekerjaanmu benar-benar membantu."



Apresiasi bukan hanya soal bonus atau promosi.



Menurut psikologi positif, pengakuan terhadap kontribusi seseorang meningkatkan rasa memiliki dan harga diri.



Masalahnya, banyak atasan baru berbicara ketika ada kesalahan.



Ketika pekerjaan berjalan baik, semuanya dianggap biasa.



Padahal sebuah ucapan sederhana seperti:



"Saya menghargai usahamu."

"Terima kasih sudah membantu tim."

"Kerjamu membuat proyek ini berhasil."



dapat memberikan dampak emosional yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan.



Otak manusia cenderung mengingat kritik lebih kuat daripada pujian. Karena itu apresiasi perlu diberikan secara sadar agar keseimbangan emosional tetap terjaga.



6. "Apa yang ingin kamu capai dalam hidup, bukan hanya dalam pekerjaan?"



Karier hanyalah satu bagian dari kehidupan.



Namun di kantor, identitas seseorang sering direduksi menjadi jabatan dan performa.



Padahal manusia memiliki mimpi, keluarga, hobi, kesehatan, dan tujuan hidup di luar pekerjaan.



Psikologi humanistik menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dorongan untuk bertumbuh sebagai manusia seutuhnya.



Percakapan mengenai cita-cita, minat, atau impian pribadi membantu membangun hubungan yang lebih autentik antaranggota tim.



Ketika seseorang merasa dihargai sebagai manusia, loyalitas terhadap organisasi pun cenderung meningkat.



7. "Apakah kamu bahagia bekerja di sini?"



Ini mungkin menjadi pertanyaan yang paling jarang muncul.



Banyak organisasi rutin mengukur produktivitas.



Namun sedikit yang benar-benar mengukur kebahagiaan.



Padahal berbagai penelitian psikologi organisasi menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis berkaitan erat dengan kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah, kolaborasi, dan produktivitas jangka panjang.



Karyawan yang bahagia bukan berarti tidak pernah mengalami stres.



Mereka tetap menghadapi tekanan, tetapi merasa didukung, dihargai, dan memiliki ruang untuk berkembang.



Sebaliknya, orang yang terus-menerus tidak bahagia cenderung mengalami penurunan motivasi, absensi yang meningkat, hingga memilih meninggalkan organisasi.



Mengapa Percakapan Ini Penting?



Menurut psikologi, manusia memiliki kebutuhan mendasar untuk merasa diterima, dipahami, dan dihargai.



Tempat kerja sering kali hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi melupakan kebutuhan psikologis tersebut.



Padahal kualitas hubungan sosial di tempat kerja merupakan salah satu prediktor penting terhadap kesehatan mental dan kepuasan hidup.



Percakapan yang bermakna mampu:



Mengurangi stres kerja.

Meningkatkan rasa percaya antaranggota tim.

Memperkuat kolaborasi.

Meningkatkan motivasi intrinsik.

Mengurangi risiko burnout.

Meningkatkan loyalitas terhadap organisasi.

Menciptakan budaya kerja yang lebih sehat.



Semua manfaat ini tidak memerlukan anggaran besar. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk benar-benar mendengarkan.



Penutup



Di era ketika teknologi membuat komunikasi semakin cepat, justru percakapan yang paling manusiawi menjadi semakin langka.



Kita mungkin setiap hari bertukar ratusan pesan, menghadiri puluhan rapat, dan menyelesaikan berbagai tugas. Namun belum tentu kita merasa benar-benar didengar.



Mungkin yang dibutuhkan tempat kerja bukan sekadar lebih banyak rapat atau sistem yang lebih canggih, melainkan lebih banyak percakapan yang penuh empati. Sebab pada akhirnya, organisasi yang hebat dibangun bukan hanya oleh orang-orang yang kompeten, tetapi juga oleh hubungan yang sehat antarmanusia.



