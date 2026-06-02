Prabowo Nyicip MBG di Ruang Kelas SMPN 111 Jakarta, Siswa Auto Tertib

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 111 Jakarta pada Selasa, (2/6). Kunjungan tersebut untuk memastikan program prioritas nasional berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi para pelajar.

Sorak-sorai dan sapaan hangat dari para siswa mengiringi langkah Prabowo saat memasuki area sekolah. Para siswa terlihat bersemangat menyambut kehadiran Kepala Negara yang membalas sambutan tersebut dengan senyum dan lambaian tangan.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo memasuki sejumlah ruang kelas untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG.

Di dalam kelas, para siswa tengah menikmati hidangan makan bergizi yang disediakan melalui program tersebut. Di salah satu kelas, Prabowo tampak ikut makan bersama dengan para siswa.

Di kelas lain, suasana hangat dan akrab terlihat ketika Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan para siswa.

“Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi insinyur? Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi pemain bola?,” ujarnya.

Interaksi tersebut berlangsung penuh keakraban dan diselingi canda ringan yang semakin mencairkan suasana di dalam kelas. Presiden Prabowo dan para siswa juga bernyanyi bersama lagu “Hymne Guru”.

Para siswa juga menyampaikan apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang mereka rasakan manfaatnya setiap hari di sekolah.

“Udah bagus, enak-enak juga rasanya. Kita pada suka. Udah keren. Aku salut banget sama Pak Prabowo,” ujar Nabila.

Bagi mereka, kehadiran Program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bentuk perhatian negara terhadap tumbuh kembang generasi muda Indonesia.