Prabowo Nyicip MBG di Ruang Kelas SMPN 111 Jakarta, Siswa Auto Tertib

Presiden Prabowo tampak ikut makan bersama dengan para siswa siswi SMPN 111 Jakarta, Selasa (2/6). (BPMI Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 111 Jakarta pada Selasa, (2/6). Kunjungan tersebut untuk memastikan program prioritas nasional berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi para pelajar.
Sorak-sorai dan sapaan hangat dari para siswa mengiringi langkah Prabowo saat memasuki area sekolah. Para siswa terlihat bersemangat menyambut kehadiran Kepala Negara yang membalas sambutan tersebut dengan senyum dan lambaian tangan.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo memasuki sejumlah ruang kelas untuk melihat secara langsung pelaksanaan program MBG.
Di dalam kelas, para siswa tengah menikmati hidangan makan bergizi yang disediakan melalui program tersebut. Di salah satu kelas, Prabowo tampak ikut makan bersama dengan para siswa.
Di kelas lain, suasana hangat dan akrab terlihat ketika Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan para siswa.
“Siapa yang mau jadi dokter? Siapa yang mau jadi insinyur? Siapa yang mau jadi guru? Siapa yang mau jadi pemain bola?,” ujarnya.
Interaksi tersebut berlangsung penuh keakraban dan diselingi canda ringan yang semakin mencairkan suasana di dalam kelas. Presiden Prabowo dan para siswa juga bernyanyi bersama lagu “Hymne Guru”.
Para siswa juga menyampaikan apresiasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang mereka rasakan manfaatnya setiap hari di sekolah.
“Udah bagus, enak-enak juga rasanya. Kita pada suka. Udah keren. Aku salut banget sama Pak Prabowo,” ujar Nabila.
Baca Juga:12 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas NTT yang Wajib Dibawa Pulang Usai Liburan di Labuan Bajo, Ada Kain Tenun Eksotis Sampai Kopi Bajawa
Bagi mereka, kehadiran Program MBG bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bentuk perhatian negara terhadap tumbuh kembang generasi muda Indonesia.
“Terima kasih buat program MBG-nya karena itu berharga banget buat kita. Terima kasih juga sudah mau datang ke sini. Kami sebagai siswa SMP 111 senang banget bisa ketemu sama Bapak,” kata salah satu siswi bernama Nabila Andita.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa