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Rabbany Wanadriani
Jumat, 31 Juli 2026 | 05.55 WIB

Saat Pikiran Mulai Berat, Lakukan 5 Aktivitas Ini untuk Menenangkan Diri

ilustrasi orang yang merenung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang merenung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Kehidupan modern yang semakin cepat membuat banyak orang lebih mudah menghadapi tekanan, mulai dari tuntutan pekerjaan, masalah pribadi, hingga paparan informasi negatif di dunia digital.

Tanpa disadari, berbagai hal tersebut dapat memengaruhi cara seseorang berpikir dan merasakan sesuatu. Stres, rasa cemas, serta kekhawatiran berlebihan sering muncul ketika pikiran terus terpaku pada hal-hal yang tidak menyenangkan.

Padahal, menjaga kesehatan mental tidak selalu membutuhkan perubahan besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengubah sudut pandang dan membuat perasaan menjadi lebih ringan.

Mengalihkan perhatian dari pikiran negatif bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk kembali tenang dan melihat keadaan dengan lebih jernih.

Dilansir dari English Jagran, berikut beberapa cara sederhana yang dapat membantu mengurangi pengaruh pikiran negatif dan meningkatkan suasana hati.

1. Lakukan Teknik Pernapasan untuk Menenangkan Pikiran

Ketika emosi mulai tidak terkendali, salah satu cara paling mudah yang bisa dilakukan adalah mengatur pola pernapasan.

Cobalah menarik napas selama empat detik, tahan selama empat detik, lalu keluarkan perlahan selama empat detik. Ulangi beberapa kali hingga tubuh terasa lebih rileks.

Teknik pernapasan ini membantu memberikan sinyal kepada tubuh bahwa kondisi sedang aman sehingga pikiran dapat menjadi lebih tenang.

Dengan mengambil waktu sejenak untuk fokus pada napas, seseorang dapat menciptakan ruang untuk berpikir lebih jernih dan tidak terbawa emosi sesaat.

2. Luangkan Waktu Berjalan di Ruang Terbuka

Berada di tengah kesibukan terkadang membuat pikiran semakin penuh. Salah satu cara untuk menyegarkan kembali suasana hati adalah dengan berjalan sebentar di lingkungan yang memiliki unsur alam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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