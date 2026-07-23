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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.04 WIB

9 Ciri Frasa Khas Orang Pilih-pilih Makanan Saat Makan Malam Menurut Psikologi

Frasa khas orang pilih-pilih makanan saat makan malam menurut psikologi. (Magnific) - Image

Frasa khas orang pilih-pilih makanan saat makan malam menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang pilih-pilih makanan memiliki kebiasaan tersendiri saat menikmati waktu makan malam bersama orang lain.

Mereka cenderung mengucapkan frasa tertentu yang mencerminkan ketidaknyamanan terhadap hidangan asing.

Kebiasaan ini bukan sekadar keras kepala, melainkan bagian dari pola pikir yang terbentuk sejak lama.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/7), berikut sembilan frasa khas yang biasa diucapkan pemilih makanan saat makan malam.

1. Lebih suka makanan sederhana

Pemilih makanan cenderung menghindari hidangan yang terlalu rumit atau dianggap istimewa oleh orang lain.

Mereka lebih nyaman memilih menu sederhana yang sudah mereka kenal sejak lama.

Kebiasaan ini sering berakar dari pola makan yang terbentuk sejak masa kecil.

Editor: Novia Tri Astuti
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