9 Ciri Frasa Khas Orang Pilih-pilih Makanan Saat Makan Malam Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang pilih-pilih makanan memiliki kebiasaan tersendiri saat menikmati waktu makan malam bersama orang lain.

Mereka cenderung mengucapkan frasa tertentu yang mencerminkan ketidaknyamanan terhadap hidangan asing.

Kebiasaan ini bukan sekadar keras kepala, melainkan bagian dari pola pikir yang terbentuk sejak lama.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/7), berikut sembilan frasa khas yang biasa diucapkan pemilih makanan saat makan malam.

1. Lebih suka makanan sederhana

Pemilih makanan cenderung menghindari hidangan yang terlalu rumit atau dianggap istimewa oleh orang lain.

Mereka lebih nyaman memilih menu sederhana yang sudah mereka kenal sejak lama.