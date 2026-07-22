Tak Perlu Perawatan Mahal, Ini 6 Cara Merawat Rambut Kering di Rumah

6 Cara yang Ampuh Atasi Rambut Kering
JawaPos.com – Rambut kering menjadi salah satu masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini tidak hanya membuat rambut terasa kasar, tetapi juga dapat membuatnya lebih mudah kusut, sulit diatur, dan terlihat kurang bercahaya.
Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan rambut kehilangan kelembapannya. Beberapa di antaranya adalah terlalu sering terkena paparan sinar matahari, penggunaan alat penata rambut dengan suhu tinggi, hingga pemakaian produk perawatan yang kurang sesuai dengan kondisi rambut.
Meski begitu, rambut kering dapat dirawat dengan beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan secara rutin di rumah. Perawatan yang tepat dapat membantu menjaga kelembapan rambut sehingga tampak lebih halus, sehat, dan berkilau.
Mulai dari mengubah kebiasaan merawat rambut hingga memilih produk yang sesuai, beberapa cara sederhana dapat membantu memperbaiki kondisi rambut yang kering dan kusam.
Dirangkum dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut enam cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi rambut kering agar kembali terasa lembut dan tampak lebih sehat.
1. Jangan Keramas Terlalu Sering
Untuk mengatasi rambut kering sebaiknya kamu mencuci rambut sebanyak 1-2 kali dalam seminggu atau hanya ketika rambut benar-benar kotor, karena keramas setiap hari bisa menghilangkan minyak alami rambut dan membuat rambut semakin kering.
2. Batasi Styling Rambut
Cara selanjutnya yaitu dengan mengurangi penggunaan alat styling panas seperti pengering rambut, catokan, atau pengeriting bisa membantu mencegah kerusakan rambut. Penggunaan alat-alat ini terlalu sering dapat merusak struktur rambut dan membuat rambut menjadi kering.
3. Pilih Sampo dengan Berbahan Ringan
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Menlu Iran Ungkap Dugaan Kebocoran Intelijen di Jantung Kekuasaan, Serangan yang Tewaskan Khamenei Dinilai Sudah Diketahui Musuh
Hotman Paris Sampaikan Permintaan Maaf usai Diduga Hina Wartawan "Lu punya otak enggak sih?"
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Polisi Periksa Saksi dan CCTV, Ungkap Dugaan Penculikan Atlet Golf Putri Indonesia Jesslyn Wijaya