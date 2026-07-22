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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 22 Juli 2026 | 20.16 WIB

Tak Perlu Perawatan Mahal, Ini 6 Cara Merawat Rambut Kering di Rumah

6 Cara yang Ampuh Atasi Rambut Kering - Image

6 Cara yang Ampuh Atasi Rambut Kering

JawaPos.com – Rambut kering menjadi salah satu masalah yang cukup sering dialami banyak orang. Kondisi ini tidak hanya membuat rambut terasa kasar, tetapi juga dapat membuatnya lebih mudah kusut, sulit diatur, dan terlihat kurang bercahaya.

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan rambut kehilangan kelembapannya. Beberapa di antaranya adalah terlalu sering terkena paparan sinar matahari, penggunaan alat penata rambut dengan suhu tinggi, hingga pemakaian produk perawatan yang kurang sesuai dengan kondisi rambut.

Meski begitu, rambut kering dapat dirawat dengan beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan secara rutin di rumah. Perawatan yang tepat dapat membantu menjaga kelembapan rambut sehingga tampak lebih halus, sehat, dan berkilau.

Mulai dari mengubah kebiasaan merawat rambut hingga memilih produk yang sesuai, beberapa cara sederhana dapat membantu memperbaiki kondisi rambut yang kering dan kusam.

Dirangkum dari laman Halodoc dan Alodokter, berikut enam cara yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi rambut kering agar kembali terasa lembut dan tampak lebih sehat.

1.       Jangan Keramas Terlalu Sering

Untuk mengatasi rambut kering sebaiknya kamu mencuci rambut sebanyak 1-2 kali dalam seminggu atau hanya ketika rambut benar-benar kotor, karena keramas setiap hari bisa menghilangkan minyak alami rambut dan membuat rambut semakin kering.

2.       Batasi Styling Rambut

Cara selanjutnya yaitu dengan mengurangi penggunaan alat styling panas seperti pengering rambut, catokan, atau pengeriting bisa membantu mencegah kerusakan rambut. Penggunaan alat-alat ini terlalu sering dapat merusak struktur rambut dan membuat rambut menjadi kering.

3.       Pilih Sampo dengan Berbahan Ringan

Editor: Setyo Adi Nugroho
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