5 Kalimat Ini Sering Diucapkan Orang yang Selalu Gagal dalam Hubungan Asmara Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi cinta kerap mengungkap alasan mengapa seseorang sulit menemukan pasangan yang tepat.

Cara seseorang berbicara sering mencerminkan pola pikir yang memengaruhi keberhasilan hubungan asmaranya.

Sejumlah kalimat yang terdengar biasa dalam percakapan sehari-hari ternyata bisa menjadi tanda hambatan dalam hubungan.

Memahami pola bicara ini penting agar seseorang bisa membangun hubungan asmara yang lebih sehat dan bermakna.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (21/7), berikut lima kalimat orang yang gagal dalam hubungan asmara menurut psikologi

1. Merasa semua sudah ditakdirkan

Ungkapan ini sering menjadi tanda adanya rasa tidak berdaya dan lepas tangan dalam diri seseorang atas nasib asmaranya.