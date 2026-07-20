Jaga Kesehatan Otak, Hindari 5 Makanan yang Berisiko Mengganggu Fungsi Kognitif

ilustrasi makanan yang tidak sehat. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Asupan makanan sehari-hari memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan otak dan mendukung kemampuan berpikir. Nutrisi yang cukup dan seimbang dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, serta menjaga konsentrasi dan kejernihan mental.
Sebaliknya, kebiasaan mengonsumsi makanan yang rendah nutrisi atau terlalu banyak mengandung komponen yang kurang baik bagi tubuh dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja otak. Dalam jangka panjang, pola makan yang tidak sehat juga dapat dikaitkan dengan gangguan fokus, perubahan suasana hati, hingga meningkatnya risiko penurunan fungsi otak.
Karena itu, memilih makanan yang tepat menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan otak. Beberapa jenis makanan tertentu bahkan disebut dapat memberikan pengaruh buruk secara perlahan jika terlalu sering dikonsumsi.
Mengutip ulasan dari English Jagran, berikut lima makanan yang dinilai berpotensi mengganggu kesehatan otak menurut kajian ilmu saraf.
1. Minuman manis
Minuman manis kaya akan fruktosa, sejenis gula yang membahayakan kesehatan otak.
Konsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi menyebabkan peradangan di otak, mengganggu fungsi kognitif, dan bahkan menyusutkan sebagian otak.
Ini memicu masalah memori dan kemungkinan risiko demensia.
2. Makanan goreng dan olahan
Lemak jahat, terlalu banyak natrium, dan zat aditif buatan yang merusak kesehatan otak banyak terdapat dalam sebagian besar makanan yang digoreng dan diproses.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force