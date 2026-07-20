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Rabbany Wanadriani
Senin, 20 Juli 2026 | 19.40 WIB

Jaga Kesehatan Otak, Hindari 5 Makanan yang Berisiko Mengganggu Fungsi Kognitif

ilustrasi makanan yang tidak sehat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan yang tidak sehat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Asupan makanan sehari-hari memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan otak dan mendukung kemampuan berpikir. Nutrisi yang cukup dan seimbang dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, serta menjaga konsentrasi dan kejernihan mental.

Sebaliknya, kebiasaan mengonsumsi makanan yang rendah nutrisi atau terlalu banyak mengandung komponen yang kurang baik bagi tubuh dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja otak. Dalam jangka panjang, pola makan yang tidak sehat juga dapat dikaitkan dengan gangguan fokus, perubahan suasana hati, hingga meningkatnya risiko penurunan fungsi otak.

Karena itu, memilih makanan yang tepat menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kesehatan otak. Beberapa jenis makanan tertentu bahkan disebut dapat memberikan pengaruh buruk secara perlahan jika terlalu sering dikonsumsi.

Mengutip ulasan dari English Jagran, berikut lima makanan yang dinilai berpotensi mengganggu kesehatan otak menurut kajian ilmu saraf.

1. Minuman manis

Minuman manis kaya akan fruktosa, sejenis gula yang membahayakan kesehatan otak.

Konsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi menyebabkan peradangan di otak, mengganggu fungsi kognitif, dan bahkan menyusutkan sebagian otak.

Ini memicu masalah memori dan kemungkinan risiko demensia.

2. Makanan goreng dan olahan

Lemak jahat, terlalu banyak natrium, dan zat aditif buatan yang merusak kesehatan otak banyak terdapat dalam sebagian besar makanan yang digoreng dan diproses.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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